AIK segrade – 5–4 mot Mora

Elliot Sigrell gjorde tre mål för AIK

Fjärde segern för AIK

Elliot Sigrell stod för tre mål när AIK vann mot Mora på hemmaplan i J20 nationell topp 10 herr. Till slut blev det 5–4 (0–1, 3–2, 2–1).

Moras tränare Erik Johansson tyckte till om matchen:

– We lost fokus for 3 minutes at the end of the 2nd period which cost us 3 points today. 1 stick penalty, 1 puck out penalty and a turnover and it’s a tie ball game. We have to learn from it and prepare for Thursday.

Elliot Sigrell tremålsskytt för AIK

Mora tog ledningen efter fem minuters spel, genom Romeo Edvardsen Sörensen assisterad av Charlie Forslund. I andra perioden var det i stället AIK som hade övertaget. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 3–3.

AIK startade också tredje perioden bäst. Laget gick från 3–3 till 5–3 genom mål av Nicklas Berglund och Elliot Sigrell. Mora gjorde 4–5 genom Dominik Gross efter 14.43 men kom aldrig närmare.

Elliot Sigrell gjorde tre mål för AIK och ett målgivande pass.

Det här var AIK:s andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Moras andra uddamålsförlust.

För AIK gör resultatet att laget nu ligger på sjunde plats i tabellen, medan Mora är på fjärde plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen. Alla fyra gångerna före den här matchen har AIK vunnit.

I nästa match möter AIK Rögle borta på lördag 1 mars 15.30. Mora möter Leksand torsdag 27 februari 19.00 hemma.

AIK–Mora 5–4 (0–1, 3–2, 2–1)

Första perioden: 0–1 (5.11) Romeo Edvardsen Sörensen (Charlie Forslund).

Andra perioden: 0–2 (20.39) Melker Bertals (Mai Crnkic, Johannes Frisk), 0–3 (31.58) Melker Bertals (Johannes Frisk, Dominik Gross), 1–3 (36.56) Isak Larsson (Harry Ahlberg, Elliot Sigrell), 2–3 (38.04) Elliot Sigrell (Matteo Wagner, Darels Uljanskis), 3–3 (39.47) Elliot Sigrell (Axel Skarp).

Tredje perioden: 4–3 (49.23) Nicklas Berglund (Matteo Wagner), 5–3 (53.04) Elliot Sigrell (Harry Ahlberg, Darels Uljanskis), 5–4 (54.43) Dominik Gross (Albin Wiklund Norman, Colin Wetterberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 3-0-2

Mora: 3-0-2

Nästa match:

AIK: Rögle, borta, 1 mars

Mora: Leksand, hemma, 27 februari