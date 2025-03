Leksand vann med 5–3 mot Örebro Hockey J18

Pax Kleffner avgjorde för Leksand

Leksands sjunde seger för säsongen

Det blev 5–3 (2–1, 2–0, 1–2) till Leksand när laget mötte Örebro Hockey J18 på söndagen i J18 Nationell södra herr. Med det tog bortalaget Leksand en skön revansch, då Örebro Hockey J18 vann senaste mötet lagen emellan med hela 7–0.

Örebro Hockey J18–Leksand – mål för mål

Leksand startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Jan-Christian Kneubühler och Loui Karlsson innan Örebro Hockey J18 svarade och gjorde 2–1 genom Hampus Löfsäter. Även i andra perioden var Leksand starkast och gick från 1–2 till 1–4 genom mål av Rasmus Orenäs och Pax Kleffner. Örebro Hockey J18 reducerade dock till både 2–4 och 3–4 genom Hampus Löfsäter och Oliver Höglund i tredje perioden.

Leksand kunde dock avgöra till 3–5 med 44 sekunder kvar av matchen genom Hugo Allvin.

Resultaten i sista omgången betyder att Örebro Hockey J18 slutar på första plats i tabellen, och Leksand på femte plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Örebro HK har tagit två segrar före den här matchen. Leksands IF vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Örebro Hockey J18–Leksand 3–5 (1–2, 0–2, 2–1)

Första perioden: 0–1 (6.28) Jan-Christian Kneubühler (Albin Kihlman), 0–2 (8.42) Loui Karlsson (Kim Ojala, Adam Andersson), 1–2 (14.02) Hampus Löfsäter (Olle Törnqvist, Daniel Lazienkiewicz).

Andra perioden: 1–3 (26.24) Rasmus Orenäs (Pax Kleffner, Loui Karlsson), 1–4 (39.48) Pax Kleffner (Noel Nord).

Tredje perioden: 2–4 (44.43) Hampus Löfsäter (Daniel Lazienkiewicz, Måns Johansson), 3–4 (54.30) Oliver Höglund (Filip Wahlén, Svante Forsman), 3–5 (59.16) Hugo Allvin.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey J18: 2-1-2

Leksand: 2-2-1