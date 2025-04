Patrick Thoresen var Djurgårdens poängbästa spelare i grundserien, men fick ta en annan roll i slutspelet.

Efter säkrade uppflyttningen till SHL öppnar 41-åringen upp om skadan som plågat honom dag och natt.

– Kroppen mår inte så jävla bra, säger norrmannen från Hovets is.

Patrick Thoresen. Foto: Bildbyrån/Maxim Thore.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)



– Det sitter också 30, 40 tusen Djurgårdare hemma också och är minst lika glada som vi här inne är. Det är klart, att få glädja andra är den bästa glädjen.



Så låter det när Patrick Thoresen försöker förklara storheten i Djurgårdens uppflyttning till SHL från Hovets is, efter fredagens 4–1-seger mot AIK. Den 41-årige norrmannen vände tillbaka till klubben för en tredje vända inför säsongen med ett mål och har nu lyckats, men det har kostat en hel del.



– Kroppen mår inte så jävla bra. Jag har ont i hela ljumsk-partiet. Det är det som har strulat under hela slutspelet, berättar han för hockeysverige.se.



Profilen spelade endast två matcher i kvartsfinalserien mot Mora, en i semifinalen mot SSK och dryga två av fem mot AIK. Istället var det han som fick lyfta laget när de behövde det som mest, som i match två då laget vände efter hans brandtal.



– Jag har inte fått vara med och spela så det är klart, man har fått ta en annan roll i omklädningsrummet. Jag har varit så gott det går en mentor och en pådrivare där inne, kommit till rinken varje dag med ett leende på mun även om man kanske är lite less och sur för att man inte får spela. Det är viktigt för att skicka signaler till resten av laget, säger han.



Hur ont har du haft även utanför isen?

– Ja, jag har haft svårt att vända mig i sängen, då blir det jobbigt, säger 41-åringen.

Planerna: ”Super de närmsta fyra, fem dagarna”

Kontraktet som Thoresen kom överens med Niklas Wikegård om inför säsongen var endast skrivet på ett år, vilket gör att framtiden nu är oviss.



– Det tar jag ingen ställning till just nu. Nu ska vi fira det här och så får vi se sen vad som händer, säger han om det hela och fortsätter om fredagskvällen:

– Nu ska jag nog fira ganska hårt i många dagar. Det är jag rätt duktig på det också.



Hur firar man det här?

– Man super på de närmsta tre, fyra, fem dagarna