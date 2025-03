Svaret – efter petningen: ”Hade inte laget i åtanke”

Scott Pooley snittade en poäng per match under grundserien med AIK.

Nu förklarar Roger Melin varför stjärnan petades i match tre av kvartsfinalen mot Björklöven.

– Det var väl det som gjorde att det föll på honom, säger AIK-tränaren till hockeysverige.se.

Scott Pooley och Roger Melin. Foto: Bildbyrån (montage).

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)



– De har varit skadade under lång tid och är inte riktigt på den plats vi hade hoppats på. Egentligen hade jag inga större förhoppningar då de varit borta i sex veckor, inte spelat en enda match, och ska gå in i slutspel. Det är inte lätt. Vi tror på de som har varit med här och spelat under en längre tid nu, och hoppas att de kan fåt tillbaka energin i laget som vi har saknat.



Orden kom från Roger Melin, strax innan nedsläpp i match tre, och förklarade varför Scott Pooley petats mot Björklöven. 37 sekunder senare hade Umeå-laget och Theocharidis. sett till att döda den energi AIK sökte, med ett 1–0-mål.



– Jag tycker att första matchen där uppe är helt okej från vår sida. I andra tappar vi lite energi. Första perioden här är inte heller jättebra. Vi dumpar och kör bara utan att ha någon tanke riktigt, och något eget spel. Sen växer vi in i matchen, börjar AIK-tränaren till hockeysverige.se efter slutsignalen på Hovet.



Växte in gjorde AIK verkligen.



Efter två skott i samma nätmaska, uppe i högra krysset, hade 0–2 blivit 2–2 i den andra perioden. Därefter lyfte Hovet och Albert Sjöberg kunde bli stor hjälte med 3–2 innan Daniel Muzito Bagenda punkterade det hela med 4–2. Det hela säkrar därmed 1–2 i matcher inför match fyra på söndag.



– Det var skönt att vi fick göra lite mål och framförallt vinna en match, säger Melin och fortsätter:

– Det är en grym skillnad. 0–3 hade varit supertungt. Är det någon som har vänt från det i Sverige? Det kändes som att det var en avgörande match. Vi behövde verkligen vinna den här. Nu är det lite öppet igen.

Därför petades Pooley: ”Spelade mest för sig själv”

Det var dock inte förrän Alfred Barklund dundrade in 1–2 med ett stenhårt slagskott, tidigt i andra perioden, som Hovet lyfte ordentligt, och gav den energi Melin sökte med sina ändringar.



– Energin fanns där från start tycker jag. Det var bara att vi mest åkte i tomrum tycker jag. Det var energi som vi slösade i onödan i början. Sen tog vi oss samman och fick lite bättre koll på grejerna. Det föll väl ut på så sätt tycker jag, säger tränaren och fortsätter om det där viktiga målet:

– Dels att det kom i PP var bra, men också att det kom så pass tidigt i andra perioden. Det lyfte hela läktaren och oss som lag. Det var grymt.



Melin fortsätter sedan man att utveckla hur han tänkte med det modiga beslutet att peta en av sina stjärnor från grundserien.



– Nu var ju ”Bagge” (Muzito Bagenda) jättebra idag, men ingen av de där tre (Pooley, Bagenda, Zetterberg) i den form de var innan de skadade sig. Nu var det Pooley vi höll borta, men vi hade hoppats på att alla tre kanske hade kunnat växa in i slutspelet, säger tränaren.



Varför föll valet på just Scott Pooley?

– Jag tyckte att han var en av de som spelade mest för sig själv och inte riktigt hade laget i åtanke i alla lägen. Det var väl det som gjorde att det föll på honom.

– Allt ledarskap handlar om magkänsla, att man försöker hitta någon slags känsla för vad man tror på. Sen måste man stå för det, fortsätter Melin om nya ändringar framöver.



Scott Pooley anslöt till AIK från just Björklöven och stod för 29 poäng (10+19) på 29 matcher i grundserien. Innan petningen blev det dock två mållösa matcher mot de tidigare lagkamraterna.



– Vi får väl tänka på det och se vad vi hittar på, säger Melin om hur AIK ska få igång 30-åringen.



Spelar han något mer i slutspelet?

– Det är inte omöjligt.