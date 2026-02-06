Slog igenom – med målrekord: ”Då stod alla stjärnor rätt”

Den hårdskjutande backen Patrik Hersley slog igenom med dunder och brak i Leksand – och satte ett nytt målrekord för backar.

I dagens försmak på söndagens Old School Hockey berättar han om rekordsäsongen.

— Att jag skulle gå från att ett och ett halvt år tidigare inte platsa på sex backar till att jag skulle vara förstaback i SHL. Det visar bara hur viktigt det är att komma in i rätt situation, säger 39-åringen.

Patrik Hersley slog igenom med ett målrekord för backar i SHL.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån.

På söndag möter ni Patrik Hersley i serien OLD SCHOOL HOCKEY. Redan i dag bjuder hockeysverige.se på ett utkast från intervjun där han berättar om sitt stora genombrott och vad som låg bakom målrekordet som håller än i dag.

I slutet av november 2011 presenterade Leksand Patrik Hersley, vilket skulle bli ett lyckokast både för honom och klubben.

— Leksand var ett topplag och vi hjälpte varandra. Jag var en bra allsvensk spelare och Leksand ett bra allsvenskt lag. Det blev en jättebra kombination.

— Samtidigt var det inte långt borta att det skulle bli Örebro. Peter Andersson var där då och jag snackade även med dem. Även med Västerås, som också var ett topplag, men det blev Leksand. Som så mycket annat var det tur att jag hamnade på rätt ställe vid rätt tidpunkt.

Under hans andra säsong i Leksand tog laget klivet upp i det som skulle bli SHL.

— Det här var den första framgången jag hade i ett lag och där jag hade en stor roll. Såklart var det jätteroligt att få se den sidan. Innan hade jag bara varit i mitten- eller bottenlag som alltid slogs i den delen av tabellen.

— Nu fick jag ligga med i toppen, få andrum, självförtroende, lugn och ro. Om vi tittar tillbaka på det lag vi då hade i Leksand blev många av killarna toppspelare i SHL. Dessutom var det några som blev NHL-spelare. En påg som dessutom blev superstjärna i NHL (Filip Forsberg). Dessutom hade vi stabila Leksandslegendarer som ”Jensa” (Bergenström) och ”Gabbe” (Gabriel Karlsson), men även (Mattias) ”Timmy” Timander.

— Jättestabila veteraner i kombination med jättebra unga spelare. Dessutom jag, (Johan) Ryno och (Jacob) Blomqvist som var bra i mitten av karriärerna. Ett jättefint sammansatt lag av Tommy (Salo).

Patrik Hersley utanför huset på Åkerö.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Trivdes du även bra vid sidan av i Leksand?

— Ja, det gjorde jag. Utan att säga något negativt om Leksand och Dalarna så fanns aldrig tanken att vi skulle stanna kvar.

— Vi tyckte om Leksand väldigt mycket. Just där vi var i livet, med en ett-, två- och treåring, passade åren perfekt för oss att bo i Leksand. Några år innan eller efter hade det kanske varit annorlunda.

— Det var såklart långt till familjen och kallt, men hockeymässigt var Leksand det bästa som kunde hända mig. Leksand är en hockeystad och det fanns inget annat att bli distraherad av.

Patrik Hersley om sitt målrekord

Säsongen 2013/14 gjorde Patrik Hersley 24 mål och totalt 35 poäng på 51 matcher. Målrekord för en back, uttagen i Sveriges All Star Team och tilldelad Börje Salming Trophy som ett bevis på att han var säsongens bästa back i SHL.

— Den säsongen vi spelade i SHL stod alla stjärnor rätt för mig. Man tog in en tilltänkt förstaback, (Dan) Spang. Han lämnade Leksand redan innan första matchen. Jag kommer ihåg att jag då fick spela 24–25 minuter de första matcherna.

— Efter det kände jag mig helt slut och tänkte att det här aldrig skulle gå. Dagen efter kom ”Äpplet” (Andreas Appelgren) och frågade om det kändes bra i går. Jag sa att det var rätt tufft. ”Du får vänja dig, för mindre istid än så här kommer det inte bli.”

— Jag fick ställa in mig på att det var detta som gällde. Sedan fick jag jobba utifrån det. Det fanns inte heller någon som kunde ta den platsen, så jag fick den. Kanske hade det blivit annorlunda om jag hade tävlat mot någon som var några år äldre.

— Salo och ”Äpplet” hade kanske en plan för mig som jag inte såg, men det kändes inte så. Att jag skulle gå från att ett och ett halvt år tidigare inte platsa på sex backar till att jag skulle vara förstaback i SHL. Det visar bara hur viktigt det är att komma in i rätt situation.

Leksands Jon Knuts och Patrik Hersley (h) jublar efter 0-2 under ishockeymatchen i SHL mellan Frölunda och Leksand den 6 mars 2014 i Göteborg.

Foto: Per Friske / Bildbyrån.

En av Leksands nyckelbackar under Patrik Hersleys första två säsonger i Leksand var tidigare NHL-spelaren Mattias Timander.

— ”Timmy” var först och främst en sådan fantastisk person. Han hade lyckats med nästan allt i sin karriär. Han hade 100 procents ödmjukhet och man kunde inte tro att han varit med om det han hade. Det här hade jag aldrig upplevt från en toppspelare tidigare.

— Många jag sett när jag växte upp och som var lite ”kingar” i Malmö på den tiden var kaxiga och hade lite översittarmentalitet. Så för mig var det nästan överrumplande att den bästa spelaren även kunde vara den mest ödmjuka.

— Han var också en person som gjorde andra spelare bättre. Han var inne i alla tuffa situationer, vann dueller, spelade enkelt och ville att andra skulle synas och ha det bra.

— Sedan spelade jag aldrig i backpar med honom, utan det var oftast med (Johan) Svedberg. Han var för mig samma typ av person och spelare, som gjorde det hårda jobbet och alltid gick in först i närkampsspelet. Vi fungerade bra tillsammans eftersom vi hade helt olika roller.

— Han hjälpte mig jättemycket, stabiliserade mig och vi gjorde varandra bättre. Svedberg var grym. Målen kom, jag fick mer istid och förtroende från laget och tränarna. En kanonsituation.

— Vi hade spelare som Ryno, Micke Johansson, ”Jacke” Blomqvist, Kevin Kapstad… ”Gabbe” stod framför mål. Det var en femma som skapade jättemycket tillsammans. Jag vet inte hur många av målen Ryno och Micke assisterade på, men det måste ha varit mer än hälften. Vi hittade något som funkade. Sedan matade de mig med lägen och jag behövde bara hitta ytor.

— Återigen, det blev en supersituation av det. Jag har de killarna, Salo, tränarna och Leksand att tacka för att det sedan blev som det blev. Jag är jättetacksam. Jag kom dit i rätt tid och vi hjälpte såklart varandra. Det var givetvis bra för Leksand, men för mig personligen har den tiden gett mig allt.

En som Patrik Hersley hyllar lite extra är backkollegan i powerplay, Kevin Kapstad.

— Han hade inte så bra plus/minus (-25), men han var defensiv och jätteskicklig. Bra skridskoåkare. Han spelade i toppen på vårt powerplay och lade över den till mig. Det fanns hot överallt, vilket var svårt för motståndarna att möta.

Source: Patrik Hersley @ Elite Prospects