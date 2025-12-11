HockeyEttan har till i år gjort om sitt serieupplägg. En bra idé i grunden – men i dess nuvarande form kommer det inte hålla över tid, menar Hockeysverige.se’s Mikael Mjörnberg.

– Vissa klubbar kommer ställa sig frågan om det är värt att spela i HockeyEttan, säger han.

Mikael Mjörnberg ger sin syn på HockeyEttans nya system.

Foto: Bildbyrån / Privat.

HockeyEttan har genom åren förändrat både antalet lag, och antalet serier, flera gånger. På senare år har man delat in lagen i fyra geografiska serier: Norra, södra, östra och västra. Men till den här säsongen valde ligan att göra om helt och hållet. De 40 lagen delas nu in i en norrserie och en söderserie, med 20 lag i varje. Lag 1-6 går direkt till kvartsfinal, medan lag 7-10 får spela åttondelsfinal/playin. Precis som i SHL och HockeyAllsvenskan. Lag 11-18 har spelat färdigt, medan lag 19 och 20 får försöka kvala sig kvar. Systemet med allettor och vårserier efter nyår är ett minne blott.

Precis som förra året spelas det sedan ett slutspel för lagen i norr och ett för lagen i söder, innan man får fram en final mellan vinnaren av de båda slutspelshalvorna. Vinnaren i den finalen går upp i HockeyAllsvenskan.

Nu har lagen, som spelat allt mellan 15 och 20 grundseriematcher, spelat ungefär halva grundserien. Och Hockeysverige.se’s HockeyEttan-expert Mikael Mjörnberg är inte helt såld på det nya formatet.

– Det är lite tudelat. Det har till att börja med blivit lite mer lunk än man hade hoppats, av det. Det har också varit svårt att få ihop ett spelschema som synkar, så det har blivit väldigt haltande tabeller där det skiljer, fyra eller fem matcher mellan vissa lag. De sakerna har gjort att allt är ganska svårt att följa och hänga med i. Man måste liksom fundera ut vilka matcher som är spännande. Allt har blivit rörigt. Och faktiskt ganska segt.

– Förr visste man också att det var onsdagar och söndagar som var hockeydagarna, nu kan de spela lite när som helst. Så publiken fattar nog inte heller när lagen spelar hemma.

Mikael Mjörnberg: ”Klubbarna gillar det”

Alla är dock inte lika kritiska som Mjörnberg.

– Klubbarna gillar det, för det är förutsägbart för dem. De har kunnat planera sin verksamhet mycket mer långsiktigt. Det vet exakt hur deras spelschema ser ut till februari. Det är nog snarare publik och media som är kritiska.

– Men det är klart att det blir lite tamt när inte det här racet om platserna i Allettan, som tidigare funnits under hösten, inte är kvar. Det racet har alltid givit en extra krydda.

Tycker du det nya systemet löst några problem som tidigare funnits?

– Det beror på var man är i landet. De som ska resa långt har kunnat boka upp sina resor och hotell sedan lång tid tillbaka. Ja, redan sedan i somras. Men för vissa klubbar har det ju bara skapat kostnader och problem. Kolla bara på Stockholmsklubbarna, som tidigare haft en egen serie. Nu ska de åka upp till Kiruna redan under hösten, exempelvis. Den typen av saker gör ju att vissa klubbar kommer ställa sig frågan om det är värt att spela i HockeyEttan.

Bild från en match mellan Karlskrona och Tingsryd under säsongen.

Foto: Bildbyrån.

Mikael Mjörnberg menar att det systemet som finns nu inte kommer fungera för HockeyEttan i längden.

– Tveklöst inte. Modellen med två serier, en norrserie och en söderserie, fungerar. Men då kan det inte vara 20 lag per serie, menar han.

– Hudiksvall är favorit att gå upp och har troligtvis det bästa laget. De har kanske fem matcher på hela serien som är svåra. Det blir i princip 38 matchers transportsträcka tills dess att slutspelet kommer. Det är inte givande för någon. Ska man ha kvar det systemet som man har nu, då måste ligan bantas.

”Försöker vara bredd och elit på samma gång”

Förändringarna som gjorts till den här säsongen har inneburit att man allt tydligare fått se bevis för att HockeyEttan nu måste ta ett beslut om vilken typ av liga man vill vara, säger Hockeysverige.se-experten.

– De försöker vara bredd och elit på samma gång. Nu måste man bestämma sig. Antingen ska man vara elit och banta serien till 30 eller 28 lag, eller så får man utöka serien och spela lokala serier. Kanske sex serier med tio lag på lokal basis. Så som det är nu…så kan man inte fortsätta.

– Det var en klubbledare som hade som förslag att eftersom det är 14 lag i SHL och HockeyAllsvenskan kanske det helt enkelt ska vara två serier med 14 lag i varje i HockeyEttan också. Då blir fler matcher bra och viktiga, istället för som det är nu när det är alldeles för stor skillnad mellan toppen och botten.

Skulle det finnas några problem med att banta serien?

– Det är väl att söderserien är klasser bättre, och och om serien bantas till 16 eller 14 lag så finns ju risken att den norra serien går hela vägen uppifrån Kiruna ner till typ Nyköping eller Norrköping – och det är ju inte heller görbart. Både sett till geografin och faktumet att det handlar om fattiga småklubbar kommer det inte fungera.

– Det som engagerar är ju rivalitet. Att se Piteå resa till Järfälla…det är som att elda upp pengar.

Daniel Fahlströms Vita Hästen är tillbaka i HockeyEttan.

Foto: Bildbyrån.

Är övertygad: Formatet kommer göras om

Tolv lag per serie kommer alltså spela vidare även efter att grundserien är slut. Tio av dem spelar playin eller slutspel, och två av dem spelar kval för att hålla sig kvar i ligan. Men för åtta lag per serie – 16 lag totalt – är säsongen färdigspelad vid månadsskiftet februarmi mars. Transfer deadline är den sista januari, vilket kan öppna för att flera klubbar kommer kunna släppa spelare långt innan säsongen är över.

– Det är ju en svaghet att vi kommer få se åtta lag per serie i ingenmansland. Jag tror vi kommer få se jättemycket sånt, att klubbar släpper spelare. Framför allt eftersom det här upplägget har gjort det dyrare för många lag, så även om det inte finns så många dyra spelare i serien kommer klubbarna försöka spara kronorna där man kan. Plus att spelarna själva såklart kommer vilja lämna för topplag, om ens eget lag är i ingenmansland.

– Jag tror att åtta till tolv klubbar kommer tömma trupperna innan deadline.

Mikael Mjörnberg är dock övertygad: Just det här formatet på serien kommer ändras redan till nästa år.

– De som bestämmer är medvetna om att det här inte där bra. Är det 20 lag i serierna nästa år kommer det komma in ett streck till, någonstans i tabellen. Det är lite som vanligt när det gäller HockeyEttan, de har tänkt bra men inte riktigt hela vägen.



