Ungefär halvvägs in i HockeyEttans grundserie ger Hockeysverige.se’s expert Mikael Mjörnberg sin syn på lagen som överpresterat och underpresterat – och vilka som kan utmana storfavoriten Hudiksvall om en plats i HockeyAllsvenskan.

Lagen i HockeyEttan har spelat 15 till 20 matcher i det nya systemet, med två serier á 20 lag och totalt 38 grundserieomgångar. I den södra serien toppar Karlskrona på 48 poäng efter 19 matcher, följt av nykomlingen Vita Hästen på 44 poäng på 18 matcher. I botten hittar vi Nyköping och Grums på nio respektive tio poäng. Tyringe, närmast ovanför strecket, har 17 poäng trots att de spelat färre matcher än lagen på kvalplats.

I Norrserien toppar favoriten Hudiksvall på 52 poäng efter 20 matcher, följt av skrällen Lindlöven som spelat ihop 49 poäng på blott 18 matcher. I botten har Clemensnäs sex poäng efter 18 matcher och Wings står på tio poäng efter 15. Vallentuna ovanför kvalstrecket har elva poäng efter 19 spelade matcher.

En snackis under säsongsupptakten har också varit Stockholmslagens svaga säsong. Arlandaklubben Wings ligger som sagt näst sist, med Vallentuna precis framför sig. Tidigare storsatsande Väsby har också haft en usel säsongsstart och återfinns på 17:e plats. Sollentuna ligger även de utanför slutspel. I söderserien ligger fjolårssuccén Hanviken bäst till, på tiondeplats. Huddinge ligger 15:e och Järfälla 17:e.

Hockeysverige.se’s HockeyEttan-expert Mikael Mjörnberg har en tydlig teori till varför det ser ut som det gör för huvudstadsklubbarna.