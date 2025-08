Kevin Karlsson bröt med Nybro redan efter 13 matcher i Nybro, där han dessutom var petad under en lång tid. För hockeysverige.se berättar Karlsson om beslutet att nu flytta till Danmark, och den prövande tiden i Nybro.

– Jag fick ingen feedback eller några anledningar, säger Karlsson.

Kevin Karlsson lämnade Nybro för Oskarshamn. Foto: Bildbyrån.

Efter att ha gjort succé i Troja/Ljungby värvades Kevin Karlsson av Djurgården när de åkte ur SHL. Han var i Djurgårdströjan med och förlorade de allsvenska finalerna mot både MoDo och Brynäs innan flyttlasset gick till Nybro.

Men där gick inget som det var tänkt.

Karlsson spelade 13 matcher, men sattes efter 2-1-förlusten mot Almtuna den 23:e oktober i frysboxen av tränaren Tommy Samuelsson. Det blev sedan inget mer spel förrän han flyttade till Oskarshamn i början av december. Det blev alltså inget mer spel än de där 13 matcherna.

Med distans till den prövande tiden berättar Karlsson nu om vad han menar gick fel.

– Jag tycker att jag gjorde det jag blev tillsagd att göra, och att jag spelade bra. Men ska jag vara helt ärlig så fanns det ingen kontinuitet i laguttagningarna. Vi bytte backpartners hela tiden, och jag tycker själv att jag frodas när jag får vara i en miljö med trygghet och kontinuitet så man kan spela ihop sig. Nu blev det byten hela tiden och det var svårt att hitta rätt rytm.

– Ibland kan jag tänka att jag inte fick ut det jag ville av min egen prestation – men det hade med andra faktorer att göra.

Kevin Karlsson om uppbrottet från Nybro

Karlsson menar också att han inte fick någon feedback från ledarstaben. Han säger också att han inte fick någon förklaring till varför han sen petades och aldrig fick chansen igen.

– Med distans till det så känner jag fortfarande att jag aldrig fick ett tydligt svar. Jag kan fundera på vad som blev fel, om det var jag som gjorde fel, för man kollar alltid till sig själv först. Men jag fick ingen riktig feedback och inga anledningar till varför det blev så här, trots att jag bad om det. Den frågan är fortfarande obesvarad.

Hur var hela den perioden?

– Jag gick in i mig själv ganska mycket och fick tänka på att det skulle bli bättre framöver. Jag fick förbereda mig på att det skulle hända något. Jag hade som tur är stöttande lagkamrater som hjälpte till också.

– Nu har jag lagt det som hände bakom mig och ser det som en erfarenhet att ha gått igenom en tuff tid. Man kommer ut starkare av en sådan här sak.

Kevin Karlsson och dåvarande tränaren Tommy Samuelsson. Foto: Bildbyrån (montage)

Till sist blev det en flytt till Oskarshamn, efter en trejd där publikfavoriten Eero Savilahti återvände till Nybro från IKO.

– När det var som tuffast i Nybro visste jag att det inte alltid kommer vara så som det var då. Jag kommer inte vara i en dålig situation hela karriären bara för att jag var det i Nybro. Jag höll igång på egen hand och väntade på att något skulle hända. Sen kom flytten till Oskarshamn.

Hur var det, att byta klubb mitt under säsong?

– Det var inte så problematiskt. Det var skönt att få komma ifrån Nybro och spela matcher, för jag kastades in i det direkt i Oskarshamn. Jag kom in i det bra och fick spela mycket.

Flyttar till danska mästarna

Det blev sju poäng på 29 matcher i Oskarshamn efter att det blivit en assistpoäng på 13 matcher i Nybro Vikings tröja.

– Jag tycker det blev mycket bättre efter flytten. Jag kände direkt att det fanns en tydlig bild från ledarna, vad de ville ha ut av mig och vilka mina styrkor i spelet är. Det var det jag förhöll mig till och då fick jag ut det jag ville av spelet.

– I slutändan får man se det som att det blev bra ändå. Efter en tung period kommer det alltid något positivt.

Ångrar du att du flyttade till Nybro?

– Nej, jag tycker inte man ska ångra något. Så det gör jag inte. På förhand kände jag att det skulle bli väldigt bra – jag trodde på det helhjärtat. Men det är tråkigt att jag fortfarande går med frågan obesvarad. Vad gick fel och varför?

Till nästa säsong väntar spel i den danska mästarklubben Odense. Karlsson har precis anlänt till Danmark och mött sina nya lagkamrater och ska precis börja bekanta sig med sin nya hemstad.

– Jag kände att jag ville testa något nytt och se något annat än den svenska hockeyn. Jag är nyfiken på att se vad den danska ishockeyn har ett erbjuda, berättar 28-åringen och fortsätter:

– Dessutom är jag spänd på att få spela CHL. Det lockade mycket. Att Odense är en toppklubb var viktigt för mig. Förutom CHL ser jag fram emot att få slåss om att vinna mästerskapet igen.

Karlsson i Oskarshamns tröja. Foto: Bildbyrån.

Hur bra koll har du på dansk hockey?

– Jag har spelat med X antal spelare under min karriär och många har erfarenhet från de här ligorna. Jag har pratat med folk som varit här och får höra att hockeyn blir bättre och bättre. Dessutom går man ifrån lite det här systematiska och defensiva som är i Sverige. Det är det jag menar med att jag ville testa en annan typ av hockey.

– Jag hade ett varsitt samtal med (Niklas) Lundström och (Joakim) Thelin som var här redan förra säsongen så jag fick en bra bild om hur allt var. Och de pratade bra om att spela här. Det spelade in i mitt beslut.

Nu är Kevin Karlsson spänd på att få dra igång på allvar med sin nya klubb.

– Det ska bli skönt att få starta upp nu. Det är det man har gått och väntat på.

