Nöp domaren i näsan – fick 40 matchers avstängning

— Nu gnäller killarna och lagen när då man får fem matcher efter att försökt köra huvudet av folk, säger ikonen till Hockeysverige.se.

November 1976 och HV71 har bortamatch mot Tyringe som just vänt matchen från 2-0 till 2-3. Domaren Benkt Gunbro från Halmstad tröttnade på Janne Bergstrands tjat och gav honom matchstraff.

— Han dömde inte så länge till efter det där eftersom man plockade bort honom. Vi tränade minst fem gånger i veckan. Dessutom var det frivillig träning på lördag och fullt jobb på det, så vi lade mycket tid på det.

— Då plockade man upp en domare som knappt kunde åka skridskor eller var på banan över huvud taget. Jag ska inte skylla på det för det var helt mitt eget fel.

— Det som hände i Tyringe var att han tog en tredje tvåa på Janne Bergstrand efter 15 minuter. Då brann det hos mig. På den tiden var det här med domarcirkel som var en skyddad zon. Jag tror inte han åkt så snabbt i sitt liv, men jag fick tag på honom innan han kom till den ändå och nöp honom i näsan.

— Sedan var givetvis media ute och skrev att jag slog domaren, men jag har aldrig slagit ner någon domare. Jag fick matchstraff givetvis. Efter det hade vi ett möte i Malmö. Jag Denny Eriksson och Göte Wiklund åkte dit ner till förbundet någon vecka efter. Då förklarade vi hur vi såg på det, men det kostade mig sex månader, 40 matcher.

— Nu gnäller killarna och lagen när då man får fem matcher efter att försökt köra huvudet av folk.

Om vi blickar på Jan Bergstrands utvisningsstatistik så går det inte säga annat än att det har blivit många minuter genom åren på botbänken. Under sina 14 A-lagssäsonger och 356 tävlingsmatcher drog han på sig 455 utvisningsminuter.

— Varför jag hamnade i det facket kan jag nog bara skylla på min vinnarskalle.

Vad var det som triggade i gång hos dig då du kom ut på isen?

— Att vinna hockeymatcher. Kosta vad det kosta ville. I den åldern, runt 20-21 år, var jag nog inte riktigt kopplad här uppe, säger HV71-legendaren med ett skratt och pekar mot sitt huvud.

— Det kunde då bli lite för mycket av den varan och så blev det, vilket statistiken visar.

Jan Bergstrand om sin tuffa spelstil

Blev det här ett ok för dig att bära när du var på isen?

— Nej, det här blev min spelstil helt enkelt och inget konstigt. Än i dag är det vad folk kommer ihåg är mitt utvisningsbås. Men mina 300 mål för HV71? ”Ja, det vet vi ju, men det andra?” Att nypa domaren i näsan som kostade mig 40 matcher och sådana grejer.

— Det var dumma grejer som jag aldrig gjorde om, men jag kan bara skylla på min vinnarskalle och enda jag kan härröra till. Det var aldrig medvetet att jag skulle gå in och ta en fajt eller busa på det viset. Den föresatsen hade jag aldrig utan det var, som jag sa, att vinna hockeymatcher för HV71.

Handlade det även att stå upp för lagkamraterna?

— Ja, jag stod upp för föreningen helt enkelt. Jag spelade inte för mig själv utan för HV71.

— Tyvärr rann det över ibland, vilket inte alltid var så bra eftersom när jag satt i utvisningsbåset drabbade det laget och mina lagkamrater när truten gick och en massa annan skit.

Snackade du dig till en hel del av utvisningsminuterna?

— Ja, mycket tugg var det så jag var nog inte poppis i domarkåren.

En parantes är att efter karriären blev Janne Bergstrand domare.

