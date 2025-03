Expertens dom: ”De kan besvära”

Södertälje tog hem rond ett. Men Tv4:s Fredrik Söderström ser ingen given utgång på deras kvartsfinalserie mot Kalmar.

– Kalmar står för den höga intensiteten, den underhållande hockeyn och jag tycker att Viktor Tuurala får ut väldigt mycket av det där manskapet, säger han.

– Jag tycker att Södertälje är det lag som spelar den mest konsekventa hockeyn, konstaterar han också.

Fredrik Söderström om Södertälje – Kalmar.

Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist.

Södertälje och Kalmar inledde kvartsfinalspelet med hemmaseger, 4-2 för SSK, i Scaniarinken. I kväll möts lagen ånyo.

Fredrik Söderström har följt Hockeyallsvenskan för TV4 under säsongen och ger för hockeysverige.se:s läsare sin syn på de båda lagen.

Södertälje:

– Jag tycker att Södertälje har byggt ett väldigt konsekvent spel som i min värld prioriterar den samlade defensiven. SSK fick behålla en backsida man har kunnat utveckla och jobba med, så jag tycker att dom är trygga i sitt sätt att spela. Man har fått en målvakt (Frans Tuohimaa), till skillnad från förra säsongen då det var någonting som var besvärande och knöligt. Det visade sig också i långa loppet och slutspelet att det inte höll.

– Det finns något balanserat över Södertäljes hela bygge. Jag hade funderingar inför säsongen om det skulle vara för trubbigt framåt eftersom man ändå tappade Linus Videll och Marcus Eriksson. Jag tycker ändå att dom hittade en kollektiv offensiv. Södertälje fick långa anfall och flyttade puck på ett sätt som var svårt att försvara sig mot. Samtidigt var fler med och bidrog.

– Det har varit en med beröm godkänd grundserie. Sedan ställde jag mig frågande inför slutfasen ”Har man spetsen?” Då kom Marcus Eriksson hem som blev lite kronan på verket i bygget.

– Jag tycker att Södertälje är det lag som spelar den mest konsekventa hockeyn. I en tränarnas värld är det ett väldigt bra begrepp.

Marcus Eriksson. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Är det någon eller några spelare i SSK som överraskat på dig under säsongen?

– Att (Nicolai) Mayer och (Sebastian) Dyk fortsätter leverera är kanske inte någon sensation, men det var viktigt. Det fanns många som funderade hur det skulle bli eftersom det sällan brukar vara bra att släpa hem sitt ex. Viktor Liljegren var effektiv redan tidigt under säsongen. Det hade jag kanske inte förväntat mig.

Fredrik Söderström om Kalmar

– Kalmar är den stora sensationen sett till grundserien, vilket man faktiskt måste medge. Jag tycker att Kalmar spelar en otroligt underhållande hockey. När det blir på deras villkor, den här flängiga, intensiva hockeyn där man byter chanser med varandra, passar Kalmar perfekt.

– Det hände i den senaste grundseriematchen mellan just SSK och Kalmar som slutade 4-7. Jag blev yr av att titta på den och jag tror att det fanns ett stort mått av frustration hos Södertälje medan Kalmar log från öra till öra. Då kom en spelare som A.J Vanderbeck till sin rätt. Nu gjorde han ett mål direkt i slutspelet. Där hade jag kunnat fråga mig om han var en slutspelsspelare också.

– Kalmar står för den höga intensiteten, den underhållande hockeyn och jag tycker att Viktor Tuurala får ut väldigt mycket av det där manskapet.

Ser du någon eller några spelare i Kalmar som överraskat på dig?

– Victor Laz är en sådan jag känner att vi har pratat för lite om när jag ser vad han levererar nu. Det pratas till och med om SHL-rykten kring honom. Smart, ligger rätt i banan, ansvarsfull. Har dessutom producerat och levererat, så Laz tycker jag sticker ut. Carl-Johan Lerby möter en ny vår. Han kategoriserades lite som medium. Sedan gick han till Kalmar, fick en stor roll och är nu jätteviktig.

Victor Laz. Foto: Bildbyrån.

Kan du se något av lagen Södertälje och Kalmar som en allvarlig kandidat att ta steget upp i SHL kommande säsong?

– Det är inga givna utgångar mellan Södertälje och Kalmar. Jag menar Djurgården mot Mora står 2-0 i matcher, men var en ramträff igår från en kvittering.

– Jag kan tänka mig att Kalmar kan besvära, men Södertälje har byggt någonting, har en tro och publiken dras till Scaniarinken igen. Jag tycket att man kan sätta ”check” på ganska många faktorer. Södertälje är ett lag som först och främst ska utmana sig till en semifinal. Där tror jag det kommer vara ett race vi inte sett senaste säsongerna då vi haft en så given kandidat som det tillexempel var med Brynäs.