Filip Windlerts kontrakt med Södertälje går ut på fredag. Vad som händer sedan – det vet han inte. Och mitt i kontraktsförhandlingarna drog backen på sig en axelskada. Här berättar backen om skadan och den ovissa framtiden i Södertälje.

– Att stanna är definitivt mitt förstahandsval, säger han till hockeysverige.se.

Blir Filip Windlert kvar i Södertälje?

Foto: Bildbyrån (Collage)

Södertälje SK värvade Filip Windlert sent för att ersätta en skadad Roope Laavainen, samt Andrew Nielsen som fick se sitt kontrakt brytas redan innan seriestart. I ett Södertälje som underpresterat har Windlert ändå fått mycket beröm för sitt spel. Han har gjort fem poäng på elva matcher och SSK har jobbat för att lyckas förlänga korttidskontraktet. Ett kontrakt som löper ut vid månadsskiftet.

Men mitt i förhandlingarna ådrog sig Windlert en oturlig axelskada, som kommer hålla honom borta från spel den kommande tiden.

– Jäkligt tråkigt. Den kommer så olägligt. Vid helt fel tidpunkt liksom, suckar Windlert när hockeysverige.se intervjuar honom på onsdagsmorgonen.

– Man har varit skadefri så gott som hela karriären. Jag bröt ett finger för åtta år sedan och har väl missat någon match för att jag varit sjuk och så – och så smäller det när jag sitter på ett korttidskontrakt. Så dålig tajming. Det hade varit bättre om det här hänt när jag suttit på ett långt kontrakt. Men det är inte mycket att göra något åt.

Filip Windlert om tuffa axelskadan

Filip Windlert berättar att han kände en oro när han drog på sig skadan.

– Då tänker man ju på hur illa det är. Är det en skada av det värre slaget? Är säsongen slut? Samtidigt, som jag sa, går det inte att påverka något när det redan hänt. Och som tur är så har jag kunnat jobba med rehaben direkt – och det är det enda jag kan påverka. Så att jag kan komma tillbaka så fort som möjligt.

Filip Windlert har varit en av SSK:s bästa backar under säsongsinledningen.

Foto: Bildbyrån.

Var du genuint orolig över att säsongen kunde ha varit över?

– Det är ju alltid lurigt med axelskador, det kan vara riktigt illa. Man kan behöva opereras. Så det är klart att man blev orolig där och då.

– Som tur är kände jag ganska snabbt att jag inte hade så ont. Jag var rörlig och stabil på en gång, så det kändes ändå positivt. Jag fick göra en ordentlig undersökning och fick egentligen bara positiva besked. Så jag kunde pusta ut ganska snabbt.

Kunde du ”finna tröst” i det?

– Ja, lite så var det. Det kändes väldigt skönt att få positiva besked och att få veta att det inte var allt för illa. Och jag mår ganska bra, måste jag säga. Jag känner ingen smärta och jag är ganska rörlig i axeln.

Så…hur länge blir du borta?

– Vi hade en undersökning med läkaren och fysion i ”Tälje” i fredags och det jag kan säga är att det var mer prat om ”veckor” än om månader, i alla fall. Så jag blir inte borta allt för länge – vilket såklart är väldigt skönt. Så jag missar förhoppningsvis inte allt för många matcher. Jag fick egentligen ett så bra besked som jag hade kunnat få, så det var tur i oturen i alla fall. Frånvaron hade inte kunnat bli så mycket kortare. Och det är något jag får klamra mig fast vid nu.

– Men det är svårt att säga exakt hur länge jag blir borta.

Filip Windlert dras med en axelskada.

Foto: Bildbyrån.

Blir Windlert kvar i Södertälje?

Men nu är ju frågan vad som händer framöver med SSK-backen. Kommer det bli några fler matcher i Södertäljetröjan än de elva han spelat för dem i HockeyAllsvenskan?

Det är i alla fall inte uteslutet att det fylls på med några till.

– Vi får vänta och se lite. Men vi har förhandlat och var faktiskt ganska nära varandra också. De vill verkligen ha kvar mig och jag vill verkligen stanna här. De har tagit hand om mig och välkomnat mig på ett jättebra sätt – och jag tycker att jag har spelat bra hockey.

– Som lag har vi inte levererat och det gör bara att jag blir ännu mer sugen på att få stanna och få reda ut den här stormen vi är inne i nu. Jag vill inget hellre än att vara med och vrida runt allt. Så förhoppningsvis kan vi komma till en lösning som gör att jag får vara kvar.

Men har skadan påverkat dina chanser att bli kvar, tror du?

– Det är nog lite oklart, så vi får se vad som händer. Det har blivit lite stiltje i förhandlingarna. Jag har inte pratat med Georgsson (Emil, sportchef) på ett tag, men jag vet att han och agenten har snackat lite. Och jag har ju kontrakt till på fredag så jag är där och kör rehab fortfarande.

– Jag tycker det är skönt att få komma ner till hallen och snacka lite skit och skoja och skratta lite. Det är skönt att få den sociala biten när man är skadad. Annars är det lätt att man gräver ner sig och blir ensam och hamnar utanför. Så är jag är tacksam över att jag i alla fall kan köra rehaben där.

Förstavalet: Att stanna i SSK

Trots att det gått tungt sportsligt menar Filip Windlert att stämningen i truppen är god.

– Ja, jag tycker faktiskt det. Det är klart att läget är tufft och att alla fattar att det är ett prekärt läge vi satt oss i. Vi har inte tagit tillräckligt med poäng. Samtidigt känner jag att det finns en jäkla glöd i laget och vi har en jäkla fighting spirit att vända runt det här. Alla jobbar jäkligt hårt för att vända runt det här, och jag känner verkligen drivet för att vi ska lyckas med det här tillsammans. Och det är lite det jag var inne på tidigare också, jag vill vara med och försöka vända det här till något positivt.

Så ditt förstaval är att stanna kvar i Södertälje?

– Att stanna är definitivt mitt förstahandsval, avslutar 32-åringen.

