Idag: Gruppavslutning mot värdnationen. Igår: En imponerande vändning mot USA

– Vi bygger vidare på det vi gjorde i tredje perioden mot USA, konstaterar Småkronornas Ola Palme.

Ola Palme hyllar Douglas Nilsson. Foto: Bildbyrån.

TRENCIN (HOCKEYSVERIGE.SE)

Småkronorna fortsätter på vinnarspåret i Hlinka Gretzky Cup. Efter 5–3-segern mot USA under tisdagskvällen väntar nu hemmanationen Slovakien i Trenčín.

– Om vi spelar med samma fart, intensitet och disciplin som vi gjorde i tredje perioden mot USA så blir vi svåra att stoppa, säger backen Ola Palme inför gruppavslutningen.

I matchen mot USA hade Småkronorna inledningsvis svårt att anpassa sig till tempot, efter att ha mött Tyskland dagen innan.

– Det är en ganska stor skillnad. Tyskland spelar lite mer strukturerat, medan USA är i konstant aggressiva. De går på allt och skjuter från alla möjliga lägen. Det kräver att vi anpassar oss snabbt, och det tycker jag vi lyckas med. Vi hittar sätt att hantera deras press och vänder matchen till vår fördel, säger Ola Palme.

Småkronorna skulle dock ta sig samman. Inför tredje perioden var det ett helt nytt lag som klev ut på isen. Ola Palme hyllar lagsammanhållningen och den mentala styrka laget visade när man vände matchbilden i den tredje perioden.

– Vi har en otroligt stark grupp, både fysiskt och mentalt. I pausen pratar vi om vad vi behöver göra bättre och alla är överens om att vi ska gå ut och ta kommandot direkt. När vi väl gör det så får vi energi, och den energin smittar av sig på hela laget. Vi spelar med mer självförtroende och tar över matchbilden, säger Växjö-backen.

Nycklarna till segern

En annan nyckel till att Sverige kunde vända matchen var det uppoffrande spelet i boxplay. Småkronornas disciplin kan visserligen bli bättre i de kommande matcherna, men laget visade samtidigt imponerande styrka när man tog sig ur flera numerära underlägen. Bland annat klarade man av ett 3–mot–5-spel under matchens sista minuter.

– Boxplay är alltid krävande, både fysiskt och mentalt. Man får offra sig, blocka skott och hela tiden ligga rätt i positionerna. Vi visar att vi är starka där; vi jobbar stenhårt, hjälper varandra och ser till att hålla tätt. Det var en nyckel till att vi kunde vända matchen, säger Palme.

Sverige besegrade USA. Foto: Jacob Smeds

Palme vill också lyfta fram målvakten Douglas Nilsson, som stoppade 41 puckar i tisdagens seger.

– Douglas var helt otrolig. Han är stor i målet, lugn, och han räddar allt som kommer mot honom. Det ger oss en enorm trygghet där bak och gör att vi vågar spela vårt spel. Många av de räddningarna han gör är matchavgörande, säger Ola Palme om lagets målvakt.

Nu väntar Slovakien i den sista gruppspelsmatchen i Hlinka Gretzky Cup, en match där högt tryck och god stämning väntas på läktarplats.

– Det kommer att bli riktigt mäktigt. Jag har hört att det kommer vara mycket folk på läktarna och det ger alltid en extra kick. Det är speciellt att spela på hemmaplan med den stämningen, och vi ska göra allt för att bjuda publiken på en bra match och förhoppningsvis slå Slovakien.

Så ska de besegra Slovakien

För Sveriges del handlar det om att bygga vidare på det fina spelet man visade upp i tredje perioden. När Småkronorna tänder på alla cylindrar blir de svåra att stoppa längre fram i turneringen, något som Ola Palme vill se prov på mot Slovakien.

– Vi bygger vidare på det vi gjorde i tredje perioden mot USA. Om vi spelar med samma fart, intensitet och disciplin så kommer vi vara svåra att stoppa. Det handlar mest om att fortsätta på den vägen, säger Palme.

På fredag inleds slutspelet.

– Vi siktar på guldet, inget snack om saken. Vi har kapaciteten, vi har laget, och vi tror på oss själva, avslutar Växjö-backen.