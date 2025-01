Förbundskapten Johan Rosén tog Team 17 till brons i Vierumäki Cup i december.

I februari väntar en ny turnering – och Rosén väljer flera debutanter till truppen.

Det är dags för en ny femnationers-turnering för Tre Kronors del, när Team 17 reser till Helsingfors i Finland i början av februari.

Mellan den tredje och nionde februari spelar Team 17 mot USA, Tjeckien, Schweiz och avslutar mot Finland.

De får debutera

Förbundskaptenen Johan Rosén har tagit ut sin trupp till turneringen. I vilken Pontus Lägge kommer att ta över huvudansvaret som coach för tillfället, då Rosén lånas ut till Team 19.



I truppen återfinns ett par debutanter, som målvakten Caspar Lampe, forwardsen Max Johannesén, Alfons Öberg och Rasmus Orenäs. Som motivering anges av förbundskaptenen att spelarna som är nya gjort det bra under hösten och inledningen av detta år.

Matcherna spelas enligt följande schema.

5 februari 14.00: USA–Sverige

6 februari 14:00 Tjeckien–Sverige

8 februari 16:30 Sverige–Schweiz

9 februari 13:00 Finland–Sverige

Här är hela truppen

Målvakter



Milo Tjärnlund, Rögle BK

Caspar Lampe, Skellefteå AIK

Backar



Malte Gustafsson, HV71

Hjalmar Cilthe, Frölunda HC

Victor Blårand, Linköpings HC

Ola Palme, Växjö Lakers

Vilgot Lidén, Leksands IF

Axel Elofsson, Örebro HK

Zigge Bratt, Frölunda HC

Forwards



Rasmus Orenäs, Leksands IF

Marcus Nordmark, Djurgårdens IF

Alfons Öberg, Modo Hockey

Nils Bartholdsson, Rögle BK

Leo Gürler, Leksands IF

Oscar Holmertz, Linköping HC

Lukas Andersson, Färjestad BK

Mikael Kim, Rögle BK

Ludvig Andersson, Örebro HK

Bosse Meijer, Frölunda HC

Max Johannesén, Skellefteå AIK

Måns Josbrant, Luleå HF

Alex Kristiansson, Timrå IK