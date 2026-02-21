Wings Arlanda vann efter förlängning mot Örnsköldsvik Hockey

Seger för Wings Arlanda med 4–3 efter förlängning

Didrik Lif avgjorde för Wings Arlanda

Tredje förlusten i rad för Örnsköldsvik Hockey

Matchen mellan Örnsköldsvik Hockey och Wings Arlanda i hockeyettan norra slutade oavgjort efter full tid. Först i förlängningen kunde Wings Arlanda avgöra till 4–3 (1–2, 1–0, 1–1, 1–0). Matchhjälte blev Didrik Lif, som gjorde det avgörande målet 26 sekunder in i förlängningen.

Örnsköldsvik Hockey–Wings Arlanda – mål för mål

Örnsköldsvik Hockey tog ledningen i början av första perioden genom Tobias Oskarsson.

Wings Arlanda kvitterade till 1–1 genom Olle Dahlman efter 14.32.

Örnsköldsvik Hockey tog ledningen på nytt genom Edgar Svennberg Berger efter 17.03 i matchen.

Efter 11.05 i andra perioden slog Isak Fehrling till på pass av Rasmus Larsson och Carl Aronsson och kvitterade för Wings Arlanda.

10.21 in i tredje perioden slog Viktor Mattsson till framspelad av Carl Aronsson och Oscar Sarhus och gav laget ledningen. 13.28 in i perioden nätade Örnsköldsvik Hockeys Charlie Krånglin på pass av Tobias Oskarsson och kvitterade.

I förlängningen tog det 26 sekunder innan Wings Arlanda avgjorde till 4–3. Matchvinnare för bortalaget blev Didrik Lif.

Örnsköldsvik Hockey har en vinst och fyra förluster och 11–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Wings Arlanda har två vinster och tre förluster och 14–27 i målskillnad.

Med två omgångar kvar är Örnsköldsvik Hockey på elfte plats i tabellen medan Wings Arlanda är på 18:e plats.

I nästa match möter Örnsköldsvik Hockey Väsby IK HK hemma och Wings Arlanda möter Clemensnäs borta. Båda matcherna spelas söndag 22 februari 14.00.

Örnsköldsvik Hockey–Wings Arlanda 3–4 (2–1, 0–1, 1–1, 0–1)

Hockeyettan norra, Skyttishallen

Första perioden: 1–0 (1.12) Tobias Oskarsson (Felix Hälldahl, William Svärd Karphed), 1–1 (14.32) Olle Dahlman (Didrik Lif), 2–1 (17.03) Edgar Svennberg Berger (Frans Westberg-Gren, Elias Boström).

Andra perioden: 2–2 (31.05) Isak Fehrling (Rasmus Larsson, Carl Aronsson).

Tredje perioden: 2–3 (50.21) Viktor Mattsson (Carl Aronsson, Oscar Sarhus), 3–3 (53.28) Charlie Krånglin (Tobias Oskarsson).

Förlängning: 3–4 (60.26) Didrik Lif.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örnsköldsvik Hockey: 1-2-2

Wings Arlanda: 2-0-3

Nästa match:

Örnsköldsvik Hockey: Väsby IK HK, hemma, 22 februari 14.00

Wings Arlanda: Clemensnäs HC, borta, 22 februari 14.00