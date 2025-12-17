Wings Arlanda slog Borlänge i måljämn match i Borlänge Ishall

Wings Arlanda vann med 7–6 mot Borlänge

Johannes Yucel gjorde två mål för Wings Arlanda

Viktor Greveback avgjorde för Wings Arlanda

Ett sent mål avgjorde en målmässigt jämn match för Wings Arlanda borta mot Borlänge i hockeyettan norra på onsdagen. Segermålet för Wings Arlanda stod Viktor Greveback för 17.11 in i tredje perioden. Matchen slutade 7–6 (2–1, 1–3, 4–2).

Johannes Yucel gjorde två mål för Wings Arlanda

Wings Arlanda startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Anton Stenborg och Johannes Yucel innan Borlänge svarade och gjorde 2–1 genom Joel Jonsson.

I andra perioden var det i stället Borlänge som hade övertaget. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 4–3.

Efter 3.55 i tredje perioden gjorde Borlänge 5–3 genom Viktor Johansson som gjorde sitt andra mål.

Wings Arlanda reducerade och kvitterade till 5–5 genom Ville Hornborg och Johannes Yucel i början av tredje perioden i tredje perioden.

Borlänge gjorde 6–5 genom Calle Karlsson efter 10.33.

Viktor Greveback och Oscar Sarhus såg till att Wings Arlanda vände till ledning med 6–7.

Johannes Yucel gjorde två mål för Wings Arlanda och spelade dessutom fram till ett mål och Sebastian Lindström stod för tre poäng, varav ett mål. Joel Jonsson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Borlänge.

Det här betyder att Wings Arlanda ligger på 17:e plats i tabellen och Borlänge är på femte plats.

Lördag 27 december 16.00 spelar Borlänge hemma mot Falu IF. Wings Arlanda möter Väsby IK HK borta i Vilundaparkens Ishall A söndag 28 december 16.00.

Borlänge–Wings Arlanda 6–7 (1–2, 3–1, 2–4)

Hockeyettan norra, Borlänge Ishall

Första perioden: 0–1 (2.30) Anton Stenborg (Casper Löfström, Johannes Yucel), 0–2 (19.01) Johannes Yucel (Oscar Sarhus, Sebastian Lindström), 1–2 (19.44) Joel Jonsson (Calle Karlsson, Melker Bertals).

Andra perioden: 2–2 (21.25) Melker Bertals (Gustav Lindström, Joel Jonsson), 2–3 (24.49) Sebastian Lindström (William Gustavsson, Viktor Mattsson), 3–3 (25.08) Anton Edström (Eric Hultgren, Leon Cadei), 4–3 (29.10) Viktor Johansson (Joel Jonsson, Tim Palmberg).

Tredje perioden: 5–3 (43.55) Viktor Johansson (Isac Ollas Mattsson, Henning Rothsten), 5–4 (44.49) Ville Hornborg (Kevin Nilsson-Ström, Viktor Pahlén), 5–5 (47.19) Johannes Yucel (Olle Dahlman, Casper Löfström), 6–5 (50.33) Calle Karlsson (Gustav Lindström), 6–6 (56.45) Oscar Sarhus (Sebastian Lindström), 6–7 (57.11) Viktor Greveback.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge: 1-0-4

Wings Arlanda: 2-1-2

Nästa match:

Borlänge: Falu IF, hemma, 27 december 16.00

Wings Arlanda: Väsby IK HK, borta, 28 december 16.00