Wings Arlanda fortsätter att vinna – har nu tre raka segrar

Wings Arlanda segrade – 5–2 mot Strömsbro

Tredje raka segern för Wings Arlanda

Sjunde segern för Wings Arlanda

Efter en tuff period har Wings Arlanda nu fått igång spelet. På söndagen mötte laget Strömsbro i Pinbackshallen i hockeyettan norra och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget tre raka segrar. Segerresultatet mot Strömsbro blev 5–2.

Forshaga nästa för Wings Arlanda

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Wings Arlanda på 18:e plats och Strömsbro på sjunde plats.

I nästa omgång har Wings Arlanda Forshaga hemma i Pinbackshallen, torsdag 22 januari 19.00. Strömsbro spelar hemma mot Sollentuna onsdag 21 januari 19.00.