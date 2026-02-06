Vita Hästen besegrade Grums – är ny serieledare

Vita Hästen vann med 4–1 mot Grums

Vita Hästens femte seger på de senaste sex matcherna

Carl-Henrik Edwardsson avgjorde för Vita Hästen

Hockeyettan södra har en ny serieledare: Vita Hästen. Laget mötte Grums borta, i Billerudhallen, på fredagen och vann med 4–1 (1–1, 2–0, 1–0). Vita Hästen ligger på samma poäng som Tingsryd i tabellen. Tingsryd har dock en match mindre spelad. Efter fredagens match i Billerudhallen ligger Grums på 20:e plats.

– En riktigt bra match från vår sida. Många grejer är bra och sånt vi tar med oss inför söndag. Sen finns det grejer att slipa på för att bli ännu bättre, men det finns det för Tampa Bay också, kommenterade Grums tränare Johan Erkgärds.

Vita Hästens assisterande tränare Jonatan Arildsson:

– Vi kom för tre poäng, och vi lämnade med tre poäng. Stundtals spelade vi bra, men hade inget riktigt flyt inspelat. Bra dödat i boxen. Och Munter storspelade längst bak. Det summerar en trevlig kväll i Grums.

Segern var Vita Hästens femte på de senaste sex matcherna.

Grums–Vita Hästen – mål för mål

Joel Nyman gjorde 1–0 till Grums efter nio minuter på pass av Hugo Bergvall. Efter 17.47 kvitterade Vita Hästen när Casper Östberg slog till efter förarbete från Gustav Lindberg och Mattias Bäckman.

Efter 14 sekunder i andra perioden tog laget ledningen genom Carl-Henrik Edwardsson. Efter 16.45 i andra perioden nätade Marcus Eriksson på pass av Hugo Styf och Colin Smith och gjorde 1–3.

5.09 in i tredje perioden satte Adam Aunes Johansson pucken framspelad av Mattias Bäckman och Marcus Eriksson och ökade ledningen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Vita Hästen med 5–3.

I nästa omgång har Grums Huddinge hemma i Billerudhallen, söndag 8 februari 16.00. Vita Hästen spelar hemma mot Visby/Roma söndag 15 februari 16.00.

Grums–Vita Hästen 1–4 (1–1, 0–2, 0–1)

Hockeyettan södra, Billerudhallen

Första perioden: 1–0 (9.34) Joel Nyman (Hugo Bergvall), 1–1 (17.47) Casper Östberg (Gustav Lindberg, Mattias Bäckman).

Andra perioden: 1–2 (20.14) Carl-Henrik Edwardsson, 1–3 (36.45) Marcus Eriksson (Hugo Styf, Colin Smith).

Tredje perioden: 1–4 (45.09) Adam Aunes Johansson (Mattias Bäckman, Marcus Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 1-0-4

Vita Hästen: 4-1-0

Nästa match:

Grums: Huddinge IK, hemma, 8 februari 16.00

Vita Hästen: Visby/Roma, hemma, 15 februari 16.00