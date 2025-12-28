Vita Hästen fortsätter segersviten mot Mjölby

Vita Hästen vann med 5–4 efter förlängning

Vita Hästens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Emil Öhrwall avgjorde för Vita Hästen

16 raka segrar hade Vita Hästen mot just Mjölby i hockeyettan södra inför söndagens match. Och på söndagen segrade Vita Hästen på nytt – den här gången med 5–4 (2–0, 1–4, 1–0, 1–0) efter förlängning hemma i Himmelstalundshallen.

Emil Öhrwall blev matchhjälte med sitt avgörande 5–4-mål 4.39 in i förlängningen.

Vita Hästen–Mjölby – mål för mål

Jesper Sellin gav Vita Hästen ledningen efter 13 minuter framspelad av Sebastian Lillsund och Hugo Styf.

2–0 kom efter 15.04 när Oliver Bohm slog till efter förarbete från Colin Smith och Emil Öhrwall.

I andra perioden var det i stället Mjölby som hade övertaget. Laget vann perioden med 1–4 och ställningen efter två perioder var 3–4.

16.01 in i tredje perioden slog Colin Smith till framspelad av Emil Öhrwall och Jesper Samuelsson och kvitterade.

I förlängningen tog det 4.39 innan Vita Hästen också avgjorde till 5–4. Matchvinnare för hemmalaget blev Emil Öhrwall, framspelad av Helmer Styf.

Vita Hästens Emil Öhrwall stod för ett mål och två assists.

Vita Hästen har fyra segrar och en förlust och 23–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mjölby har tre vinster och två förluster och 20–19 i målskillnad.

Det här betyder att Mjölby ligger på sjunde plats i tabellen och att Vita Hästen leder serien.

Tisdag 30 december 19.00 möts lagen igen, i ProTrain Arena.

Vita Hästen–Mjölby 5–4 (2–0, 1–4, 1–0, 1–0)

Hockeyettan södra, Himmelstalundshallen

Första perioden: 1–0 (13.44) Jesper Sellin (Sebastian Lillsund, Hugo Styf), 2–0 (15.04) Oliver Bohm (Colin Smith, Emil Öhrwall).

Andra perioden: 2–1 (22.34) Philip Dimtrén (Ludwig Strand, Sebastian Lundman), 3–1 (27.58) Melker Bergman (Christian Axelsson, Gustav Lindberg), 3–2 (35.41) Christoffer Rapp (Edvin Lundqvist), 3–3 (38.04) David Bremer (David Lindholm, Adam Sikl), 3–4 (39.37) Christoffer Rapp (William Strand).

Tredje perioden: 4–4 (56.01) Colin Smith (Emil Öhrwall, Jesper Samuelsson).

Förlängning: 5–4 (64.39) Emil Öhrwall (Helmer Styf).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen: 4-0-1

Mjölby: 3-1-1

Nästa match:

Vita Hästen: Mjölby HC, borta, 30 december 19.00

Mjölby: HC Vita Hästen, hemma, 30 december 19.00