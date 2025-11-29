Visby/Romas starka svit mot Mariestad fortsätter

Visby/Roma vann med 3–1 mot Mariestad

Visby/Romas åttonde seger på de senaste tio matcherna

Andreas Thelander avgjorde för Visby/Roma

Visby/Roma fortsätter att vinna mot Mariestad i hockeyettan södra. På lördagen segrade Visby/Roma på nytt – den här gången med 3–1 (1–0, 1–1, 1–0) borta i Mariehus Arena. Det var Visby/Romas fjärde raka seger mot Mariestad.

Segern var Visby/Romas åttonde på de senaste tio matcherna.

Mariestad–Visby/Roma – mål för mål

Erik Rainersson gjorde 1–0 till Visby/Roma efter bara 2.40 efter pass från Casper Larsson.

Efter 11.41 i andra perioden slog Anton Blomberg till framspelad av Max Wennlund och Wiggo Weinö och kvitterade för Mariestad.

Visby/Romas Andreas Thelander gjorde 1–2 efter 11.57 på pass av Daniel Carlqvist och Anton Svensson.

10.50 in i tredje perioden satte Elias Ewertzh pucken på pass av Anton Svensson och Daniel Gunnarsson och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Det här betyder att Visby/Roma ligger på fjärde plats i tabellen och Mariestad är på nionde plats.

Lagen möts på nytt i Visby Ishall den 13 februari.

Nästa motstånd för Mariestad är Huddinge. Lagen möts fredag 5 december 19.00 i Mariehus Arena. Visby/Roma tar sig an Grums borta söndag 30 november 12.00.

Mariestad–Visby/Roma 1–3 (0–1, 1–1, 0–1)

Hockeyettan södra, Mariehus Arena

Första perioden: 0–1 (2.40) Erik Rainersson (Casper Larsson).

Andra perioden: 1–1 (31.41) Anton Blomberg (Max Wennlund, Wiggo Weinö), 1–2 (31.57) Andreas Thelander (Daniel Carlqvist, Anton Svensson).

Tredje perioden: 1–3 (50.50) Elias Ewertzh (Anton Svensson, Daniel Gunnarsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 2-1-2

Visby/Roma: 3-0-2

Nästa match:

Mariestad: Huddinge IK, hemma, 5 december

Visby/Roma: Grums IK Hockey, borta, 30 november