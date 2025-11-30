Visby/Romas fina svit mot Grums fortsätter

Visby/Roma vann med 5–0 mot Grums

Visby/Romas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Andreas Thelander tvåmålsskytt för Visby/Roma

Visby/Roma fortsätter att vinna mot Grums i hockeyettan södra. På söndagen segrade Visby/Roma på nytt – den här gången med hela 5–0 (0–0, 3–0, 2–0) borta i Billerudhallen. Det var Visby/Romas femte raka seger mot Grums.

– En lektion i hockey. Visby är ingen flashigt eller ”fancy” lag alls, men ett riktigt rejält, tungt och bra lag. Vårt unga lag lärde sig saker idag. Minsta lilla man tummar på saker mot sånt här lag så blir man straffad, kommenterade Grums tränare Johan Erkgärds.

Visby/Romas assisterande tränare Einar Engström tyckte till om matchen:

– Stabil seger, vi växer och blir bättre ju längre matchen går. Bra helg, sex poäng och ett insläppt mål tar vi med oss på båten hem till ön.

Det här var Visby/Romas femte nolla den här säsongen.

Segern var Visby/Romas fjärde på de senaste fem matcherna.

Andreas Thelander gjorde två mål för Visby/Roma

Den första perioden slutade 0–0.

Visby/Roma stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3.

1.29 in i tredje perioden fick Andreas Thelander utdelning på nytt framspelad av Elias Lindström och ökade ledningen.

Till slut kom också 0–5-målet genom Daniel Gunnarsson efter förarbete av Erik Rainersson och Anton Svensson efter 2.30.

Det här betyder att Grums ligger kvar på 20:e och sista plats i tabellen och Visby/Roma på fjärde plats.

Den 27 februari möts lagen återigen, då i Visby Ishall.

Nästa motstånd för Grums är Tyringe. Lagen möts lördag 6 december 16.00 i Tyrs Hov Sportcentra. Visby/Roma tar sig an Mjölby hemma fredag 5 december 19.00.

Grums–Visby/Roma 0–5 (0–0, 0–3, 0–2)

Hockeyettan södra, Billerudhallen

Andra perioden: 0–1 (23.12) Andreas Thelander, 0–2 (32.51) Hugo Ollila (Lucas Jidenius, Wille Bärehag), 0–3 (39.39) Erik Rainersson (Anton Svensson).

Tredje perioden: 0–4 (41.29) Andreas Thelander (Elias Lindström), 0–5 (42.30) Daniel Gunnarsson (Erik Rainersson, Anton Svensson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 1-1-3

Visby/Roma: 4-0-1

Nästa match:

Grums: Tyringe SoSS, borta, 6 december

Visby/Roma: Mjölby HC, hemma, 5 december