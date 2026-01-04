Visby/Roma vinnare mot Karlskrona – avgjorde i förlängningen

Seger för Visby/Roma med 3–2 efter förlängning

Max Wahlgren avgjorde för Visby/Roma

Andra raka segern för Visby/Roma

Det blev en riktigt tajt match när Karlskrona tog emot Visby/Roma i hockeyettan södra. Matchen avgjordes först i förlängningen där Visby/Roma var starkast och segerresultatet blev 3–2 (1–0, 1–0, 0–2, 1–0). Max Wahlgren blev matchhjälte för Visby/Roma med sitt mål i förlängningen.

Vinsten mot Karlskrona innebär att Visby/Roma har fyra segrar i rad på bortaplan.

Nyköping nästa för Visby/Roma

Joel Wahlgren gjorde 1–0 till Visby/Roma efter fyra minuter efter pass från Daniel Gunnarsson och Lucas Ramberg.

Efter 12.46 i andra perioden nätade Alexander Bjurström på pass av Simon Hansson och Hampus Engman och gjorde 0–2.

Freddie Larsson reducerade för Karlskrona tidigt i tredje perioden efter förarbete av Joel Ratkovic-Berndtsson och Oskar Hassel.

Kalle Carlsson stod för målet när laget kvitterade till 2–2 med 27 sekunder kvar att spela assisterad av Liam Engström och Oskar Hassel.

I förlängningen tog det 4.09 innan Visby/Roma avgjorde till 3–2. Matchvinnare för bortalaget blev Max Wahlgren, framspelad av Joel Wahlgren.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Karlskrona på andra plats och Visby/Roma på nionde plats. Så sent som den 4 december låg Visby/Roma på fjärde plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Visby/Roma med 4–3 efter förlängning .

Fredag 9 januari 19.00 möter Karlskrona Vita Hästen hemma i NKT Arena medan Visby/Roma spelar hemma mot Nyköping.

Karlskrona–Visby/Roma 2–3 (0–1, 0–1, 2–0, 0–1)

Hockeyettan södra, NKT Arena

Första perioden: 0–1 (4.04) Joel Wahlgren (Daniel Gunnarsson, Lucas Ramberg).

Andra perioden: 0–2 (32.46) Alexander Bjurström (Simon Hansson, Hampus Engman).

Tredje perioden: 1–2 (43.32) Freddie Larsson (Joel Ratkovic-Berndtsson, Oskar Hassel), 2–2 (59.33) Kalle Carlsson (Liam Engström, Oskar Hassel).

Förlängning: 2–3 (64.09) Max Wahlgren (Joel Wahlgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Karlskrona: 3-2-0

Visby/Roma: 2-0-3

Nästa match:

Karlskrona: HC Vita Hästen, hemma, 9 januari 19.00

Visby/Roma: Nyköpings SK, hemma, 9 januari 19.00