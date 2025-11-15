Visby/Roma vann mot Mörrum – efter mål av Hugo Ollila
- Visby/Roma segrade – 1–0 mot Mörrum
- Visby/Romas sjätte seger på de senaste sju matcherna
- Hugo Ollila matchvinnare för Visby/Roma
Visby/Roma vann med 1–0 på hemmaplan mot Mörrum i hockeyettan södra. Matchens enda mål gjorde Hugo Ollila, inskickat redan i första perioden.
Det här var fjärde gången den här säsongen som Visby/Romas målvakter höll nollan.
Segern var Visby/Romas sjätte på de senaste sju matcherna.
Visby/Roma–Mörrum – mål för mål
Det här var Visby/Romas femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Mörrums andra uddamålsförlust.
Resultatet innebär att Visby/Roma ligger kvar på femte plats och Mörrum på 17:e plats i tabellen. Ett fint lyft i tabellen för Visby/Roma som så sent som den 17 oktober låg på nionde plats.
Lagen möts på nytt i Jössarinken den 3 januari.
Visby/Roma tar sig an Dalen i nästa match borta lördag 22 november 15.00. Mörrum möter Vita Hästen borta söndag 16 november 16.00.
Visby/Roma–Mörrum 1–0 (1–0, 0–0, 0–0)
Hockeyettan södra, Visby Ishall
Första perioden: 1–0 (7.45) Hugo Ollila (Andreas Thelander, Lucas Jidenius).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Visby/Roma: 4-0-1
Mörrum: 1-1-3
Nästa match:
Visby/Roma: HC Dalen, borta, 22 november
Mörrum: HC Vita Hästen, borta, 16 november
