Visby/Roma vann i förlängningen mot Västervik

Seger för Visby/Roma med 5–4 efter förlängning

Andreas Thelander avgjorde för Visby/Roma

Matchen i hockeyettan södra mellan hemmalaget Visby/Roma och gästande Västervik var oavgjord vid full tid, 4–4. Först i förlängningen kom avgörandet, där hemmalaget spikade segerresultatet, 5–4 (1–1, 1–1, 2–2, 1–0). Andreas Thelander spelade en avgörande roll för Visby/Roma med det vinnande målet i förlängningen.

I och med detta har Västervik fyra förluster i rad.

Elias Lindström gjorde 1–0 till Visby/Roma efter sju minuter assisterad av Lucas Ramberg och Joel Wahlgren. Västervik kvitterade när Emil Torvfelt fick träff framspelad av Joel Carlsson och Noah Wolf efter 19.41.

Västervik gjorde också 1–2 efter 12.16 i andra perioden när Noah Wolf fick träff framspelad av Jacob Tenemyr och Erik Hannu. Visby/Romas Joel Wahlgren gjorde 2–2 efter 17.00 på pass av Elias Lindström och Simon Lindblom.

Visby/Roma gjorde två mål i tredje perioden och gick från 2–2 till 4–2, målen av Joel Wahlgren och Lucas Jidenius.

Västervik reducerade och kvitterade till 4–4 genom Oliver Casselsten och Jacob Tenemyr med knappt tre minuter kvar att spela. Det sista målet kom med 2.45 kvar att spela.

Matchvinnare för hemmalaget Visby/Roma 3.22 in i förlängningen blev Andreas Thelander med det avgörande förlängningsmålet.

Joel Wahlgren gjorde två mål för Visby/Roma och spelade dessutom fram till två mål och Elias Lindström stod för ett mål och två assists. Noah Wolf gjorde ett mål och två assist för Västervik.

För Visby/Roma gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Västervik är på 13:e plats. Noteras kan att Västervik sedan den 22 januari har avancerat fyra placeringar i tabellen.

När lagen senast möttes vann Visby/Roma med 2–1 efter avgörande på straffar.

Söndag 8 februari möter Visby/Roma Mjölby borta 18.00 och Västervik möter Kungälv hemma 16.00.

Visby/Roma–Västervik 5–4 (1–1, 1–1, 2–2, 1–0)

Hockeyettan södra, Visby Ishall

Första perioden: 1–0 (7.50) Elias Lindström (Lucas Ramberg, Joel Wahlgren), 1–1 (19.41) Emil Torvfelt (Joel Carlsson, Noah Wolf).

Andra perioden: 1–2 (32.16) Noah Wolf (Jacob Tenemyr, Erik Hannu), 2–2 (37.00) Joel Wahlgren (Elias Lindström, Simon Lindblom).

Tredje perioden: 3–2 (42.12) Joel Wahlgren (Daniel Gunnarsson), 4–2 (49.31) Lucas Jidenius (Anton Svensson, Daniel Gunnarsson), 4–3 (53.17) Oliver Casselsten (Erik Hannu), 4–4 (57.15) Jacob Tenemyr (Noah Wolf).

Förlängning: 5–4 (63.22) Andreas Thelander (Elias Lindström, Joel Wahlgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Visby/Roma: 2-1-2

Västervik: 1-3-1

Nästa match:

Visby/Roma: Mjölby HC, borta, 8 februari 18.00

Västervik: Kungälvs IK, hemma, 8 februari 16.00