Visby/Roma utklassade Kungälv – vann med 8–0

Visby/Roma vann med 8–0 mot Kungälv

Visby/Romas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Alexander Bjurström tremålsskytt för Visby/Roma

Visby/Roma övertygade när laget vann på hemmaplan mot Kungälv i hockeyettan södra med hela 8–0 (3–0, 3–0, 2–0).

– Lördagskväll i hallen, åtta mål framåt och att några spelare fick sätt dit sina första mål för säsongen. Stabilt målvaktspel med en ny nolla, det måste man vara nöjd med, tyckte Visby/Romas assisterande tränare Einar Engström, efter matchen.

Därmed har Visby/Roma vunnit fyra matcher i rad i hockeyettan södra.

Lucas Ramberg gjorde matchvinnande målet

Visby/Roma stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 8.12 i mitten av perioden. Även i andra perioden var Visby/Roma starkast och gick från 3–0 till 6–0 genom två mål av Alexander Bjurström och ett mål av Andreas Thelander. Visby/Roma fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–0. Målen i sista perioden gjordes av Simon Hansson och Casper Larsson.

Visby/Romas Alexander Bjurström gjorde tre mål.

För hemmalaget betyder resultatet fjärde plats i tabellen. Kungälv är på nionde plats.

Den 20 februari möts lagen återigen, då i Oasen.

Visby/Roma tar sig an Halmstad i nästa match borta lördag 25 oktober 15.00. Kungälv möter Tranås borta söndag 19 oktober 16.00.

Visby/Roma–Kungälv 8–0 (3–0, 3–0, 2–0)

Hockeyettan södra, Visby Ishall

Första perioden: 1–0 (10.46) Lucas Ramberg (Erik Rainersson), 2–0 (18.11) Erik Rainersson, 3–0 (18.58) Alexander Bjurström (Elias Ewertzh).

Andra perioden: 4–0 (25.40) Andreas Thelander (Lucas Jidenius, Wille Bärehag), 5–0 (28.38) Alexander Bjurström (Olle Andersson), 6–0 (34.09) Alexander Bjurström (Elias Ewertzh, Andreas Thelander).

Tredje perioden: 7–0 (50.44) Simon Hansson (Hugo Ollila, Casper Larsson), 8–0 (53.52) Casper Larsson (Lucas Ramberg, Simon Hansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Visby/Roma: 4-0-1

Kungälv: 2-1-2

Nästa match:

Visby/Roma: Halmstad Hammers HC, borta, 25 oktober

Kungälv: Tranås AIF, borta, 19 oktober