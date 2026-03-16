Visby/Roma klart för semifinal – avgjorde i fjärde matchen efter rysare

Andra raka segern för Visby/Roma

Segern hemma med 4–3 (0–2, 1–1, 2–0, 1–0) efter förlängning i fjärde matchen gör att Visby/Roma har vunnit matchserien mot Tranås i hockeyettan södra, kvartsfinal. Därmed vann Visby/Roma serien med 3-1.

Segermålet för Visby/Roma stod Andreas Thelander för 13.37 in i fjärde perioden.

Lukas Isaksson gjorde 1–0 till Tranås efter 8.33 framspelad av William Wennström och Lucas Frank. 0–2 kom efter 16.16 genom Kalvyn Watson på pass av Axl Johansson och Markus Ruuskanen.

Efter 6.28 i andra perioden slog Pontus Eklöf till framspelad av Bradey Johnson och gjorde 0–3. Visby/Romas Andreas Thelander gjorde 1–3 efter 12.51 på pass av Anton Svensson och Noa Lindqvist-Muci.

Visby/Roma reducerade igen efter 13.09 i tredje perioden genom Max Wahlgren framspelad av Casper Larsson. Alexander Bjurström stod för målet när laget kvitterade till 3–3 med 1.38 kvar att spela.

Visby/Roma–Tranås 4–3 (0–2, 1–1, 2–0, 1–0)

Hockeyettan södra, kvartsfinal

Första perioden: 0–1 (8.33) Lukas Isaksson (William Wennström, Lucas Frank), 0–2 (16.16) Kalvyn Watson (Axl Johansson, Markus Ruuskanen).

Andra perioden: 0–3 (26.28) Pontus Eklöf (Bradey Johnson), 1–3 (32.51) Andreas Thelander (Anton Svensson, Noa Lindqvist-Muci).

Tredje perioden: 2–3 (53.09) Max Wahlgren (Casper Larsson), 3–3 (58.22) Alexander Bjurström.

Förlängning: 4–3 (73.37) Andreas Thelander (Karl Påhlsson, Daniel Gunnarsson).

Ställning i serien: Visby/Roma–Tranås 3–1