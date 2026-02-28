Visby/Romas fina svit fortsätter mot Huddinge
- Visby/Roma segrade – 1–0 mot Huddinge
- Visby/Romas sjunde seger på de senaste åtta matcherna
- Hugo Ollila avgjorde för Visby/Roma
Visby/Roma fortsätter att vinna mot Huddinge i hockeyettan södra. På lördagen segrade Visby/Roma på nytt – den här gången med 1–0 (0–0, 1–0, 0–0) borta i Björkängshallen. Det var Visby/Romas sjätte raka seger mot Huddinge.
Hugo Ollila stod för Visby/Romas avgörande mål 10.10 in i andra perioden.
Det här var Visby/Romas nionde nolla den här säsongen.
Segern var Visby/Romas sjunde på de senaste åtta matcherna.
Huddinge–Visby/Roma – mål för mål
Det här betyder att Huddinge slutar på 14:e plats och Visby/Roma på femte plats. Visby/Roma är klart för slutspel. Noteras kan att Visby/Roma sedan den 4 februari har avancerat fyra placeringar i tabellen.
Lagens första möte för säsongen vann Visby/Roma med 3–2.
Huddinge–Visby/Roma 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)
Hockeyettan södra, Björkängshallen
Andra perioden: 0–1 (30.10) Hugo Ollila (Alexander Bjurström, Karl Påhlsson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Huddinge: 0-2-3
Visby/Roma: 4-1-0
