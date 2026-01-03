Visby/Roma förlänger segersviten mot Mörrum

Visby/Roma-seger med 5–3 mot Mörrum

Wille Bärehag gjorde två mål för Visby/Roma

Mörrums femte raka förlust

Mörrum är lite av ett drömmotstånd för Visby/Roma. På lördagen vann Visby/Roma på nytt – den här gången borta i Jössarinken. Matchen i hockeyettan södra slutade 5–3 (0–1, 2–1, 3–1). Det var Visby/Romas fjärde raka seger mot Mörrum.

Wille Bärehag gjorde två mål för Visby/Roma

Rasmus Leijonhielm gjorde 1–0 till Mörrum efter bara 3.09 efter förarbete från Leo Klavhed och Noa Lindqvist-Muci.

Därefter fixade Visby/Romas Anton Svensson och Simon Hansson att laget vände underläge till ledning med 1–2.

Mörrum kvitterade till 2–2 genom Alexander Sandberg i andra perioden.

5.12 in i tredje perioden satte Olle Andersson pucken framspelad av Simon Hansson och Hugo Ollila och gav laget ledningen.

6.45 in i perioden nätade Mörrums Rasmus Leijonhielm på nytt på pass av Leo Klavhed och Noa Lindqvist-Muci och kvitterade.

Efter 13.37 slog Wille Bärehag till framspelad av Lucas Ramberg och Alexander Bjurström och gav Visby/Roma ledningen.

Wille Bärehag stod för målet när laget punkterade matchen med ett 3–5-mål med 22 sekunder kvar att spela med assist av Lucas Jidenius. Det fastställde slutresultatet till 3–5.

Visby/Roma ligger på nionde plats i tabellen efter matchen medan Mörrum är på 14:e plats.

När lagen senast möttes vann Visby/Roma med 1–0.

I nästa omgång har Mörrum Kungälv borta i Oasen, fredag 9 januari 19.00. Visby/Roma spelar borta mot Karlskrona söndag 4 januari 14.00.

Mörrum–Visby/Roma 3–5 (1–0, 1–2, 1–3)

Hockeyettan södra, Jössarinken

Första perioden: 1–0 (3.09) Rasmus Leijonhielm (Leo Klavhed, Noa Lindqvist-Muci).

Andra perioden: 1–1 (22.13) Anton Svensson (Olle Andersson, Alexander Bjurström), 1–2 (26.58) Simon Hansson (Elias Lindström), 2–2 (38.05) Alexander Sandberg (Isak Renemark, Lucas Folkesson).

Tredje perioden: 2–3 (45.12) Olle Andersson (Simon Hansson, Hugo Ollila), 3–3 (46.45) Rasmus Leijonhielm (Leo Klavhed, Noa Lindqvist-Muci), 3–4 (53.37) Wille Bärehag (Lucas Ramberg, Alexander Bjurström), 3–5 (59.38) Wille Bärehag (Lucas Jidenius).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrum: 0-0-5

Visby/Roma: 2-0-3

Nästa match:

Mörrum: Kungälvs IK, borta, 9 januari 19.00

Visby/Roma: Karlskrona HK, borta, 4 januari 14.00