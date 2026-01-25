Västervik vann med 5–4 borta mot Grums

Västervik vann med 5–4 mot Grums

Västerviks femte seger på de senaste sex matcherna

Jacob Tenemyr matchvinnare för Västervik

Västervik tog till slut hem segern mot Grums i matchen borta i Billerudhallen på söndagen. Matchen i hockeyettan södra slutade 4–5 (0–1, 2–2, 2–2).

– Detta är skit, tyckte Grums tränare Johan Erkgärds.

Segern var Västerviks femte på de senaste sex matcherna, och fjärde bortasegern i rad.

Mörrum nästa för Västervik

Noah Wolf gav Västervik ledningen efter 17 minuter assisterad av Oliver Collins – Florén och Joel Carlsson.

Johannes Holmgren och Erik Röhr gjorde att Grums vände till underläget till ledning med 2–1.

Liam Svensson och Hampus Pettersson såg till att Västervik vände till ledning med 2–3.

Västervik startade också tredje perioden vassast. Laget gick upp till en 2–4-ledning. Men Grums svarade och gjorde 3–4.

Därefter var det dock Västervik som avgjorde. Laget gjorde 3–5 med sex minuter kvar att spela genom Jacob Tenemyr på pass av Liam Svensson. Grums hann få in en reducering till och slutresultatet blev 4–5.

Västervik ligger på 13:e plats i tabellen efter matchen medan Grums är på 20:e och sista plats. Västervik var på 17:e plats i tabellen för tre dagar sedan, men har fått ett lyft.

Den 14 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i LF Arena.

Grums tar sig an Dalen i nästa match hemma fredag 30 januari 19.00. Västervik möter Mörrum hemma onsdag 28 januari 19.00.

Grums–Västervik 4–5 (0–1, 2–2, 2–2)

Hockeyettan södra, Billerudhallen

Första perioden: 0–1 (17.26) Noah Wolf (Oliver Collins – Florén, Joel Carlsson).

Andra perioden: 1–1 (21.06) Erik Röhr (Sigge Grunditz, Linus Högström Nordhammer), 2–1 (31.01) Johannes Holmgren (Joel Nyman), 2–2 (38.05) Hampus Pettersson (Edvin Stavlind, Lukas Flygt), 2–3 (39.28) Liam Svensson (Noah Wolf, Jacob Tenemyr).

Tredje perioden: 2–4 (41.32) Edvin Stavlind, 3–4 (42.22) Oliver Johansson (Elliot Ståhlberg, Philip Gustafsson), 3–5 (54.47) Jacob Tenemyr (Liam Svensson), 4–5 (56.12) Elliot Ståhlberg (Hugo Bergvall, Erik Röhr).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 1-0-4

Västervik: 4-0-1

Nästa match:

Grums: HC Dalen, hemma, 30 januari 19.00

Västervik: Mörrum GoIS IK, hemma, 28 januari 19.00