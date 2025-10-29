Västervik vann efter förlängning mot Tranås

Västervik vann med 2–1 efter förlängning

Västerviks Marcus Von der Geest tvåmålsskytt

Tranås nu femte, Västervik på 15:e plats

Det blev en riktigt tajt match när Tranås tog emot Västervik i hockeyettan södra. Matchen avgjordes först i förlängningen där Västervik var starkast och segerresultatet blev 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 1–0). Marcus Von der Geest blev matchhjälte för Västervik med sitt mål i förlängningen.

Halmstad nästa för Västervik

Den första perioden slutade mållös. 5.29 in i andra perioden gjorde Västervik 1–0 genom Marcus Von der Geest assisterad av Elias Dervall-Svensson. 16.38 in i tredje perioden nätade Tranås Markus Ruuskanen på pass av Daniel Takkunen och Oscar Lilja och kvitterade. Matchvinnare för bortalaget Västervik blev Marcus Von der Geest som 2.13 in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.

Det här betyder att Västervik ligger på 15:e plats i tabellen och Tranås är på femte plats. Ett fint lyft för Tranås som låg på 15:e plats så sent som den 2 oktober.

Den 16 januari möts lagen återigen, då i LF Arena.

I nästa match möter Tranås Mjölby borta på lördag 1 november 16.00. Västervik möter Halmstad fredag 31 oktober 19.00 hemma.

Tranås–Västervik 1–2 (0–0, 0–1, 1–0, 0–1)

Hockeyettan södra, Tranås Arena

Andra perioden: 0–1 (25.29) Marcus Von der Geest (Elias Dervall-Svensson).

Tredje perioden: 1–1 (56.38) Markus Ruuskanen (Daniel Takkunen, Oscar Lilja).

Förlängning: 1–2 (62.13) Marcus Von der Geest (Jacob Tenemyr, Elias Dervall-Svensson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tranås: 3-1-1

Västervik: 2-0-3

Nästa match:

Tranås: Mjölby HC, borta, 1 november

Västervik: Halmstad Hammers HC, hemma, 31 oktober