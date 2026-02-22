Västervik nollade Nyköping – segrade med 4–0
Västervik såg till att hålla nollan när laget vann på hemmaplan mot Nyköping i hockeyettan södra. Matchen slutade 4–0 (4–0, 0–0, 0–0).
I och med detta har Nyköping sex förluster i rad.
Västervik–Nyköping – mål för mål
Västervik stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0. Västervik tog därmed en klar seger.
Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.
I tredje perioden höll Västervik i sin 4–0-ledning och vann.
Västervik har tre segrar och två förluster och 17–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nyköping har fem förluster och 3–19 i målskillnad.
Västervik stannar därmed på 13:e plats och Nyköping på 19:e plats i tabellen.
Lagens första möte för säsongen vann Västervik med 3–2.
I sista omgången har Västervik Vita Hästen borta i Himmelstalundshallen, lördag 28 februari 16.00. Nyköping spelar borta mot Järfälla onsdag 25 februari 19.00.
Västervik–Nyköping 4–0 (4–0, 0–0, 0–0)
Hockeyettan södra, LF Arena
Första perioden: 1–0 (1.49) Noah Wolf (Jacob Tenemyr, Hampus Pettersson), 2–0 (11.20) Alfons Åhman (Oliver Collins – Florén), 3–0 (17.50) Jacob Tenemyr (Noah Wolf, Hampus Pettersson), 4–0 (19.12) Knut Köhler (Alfons Åhman, Oliver Qvarforth).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Västervik: 3-1-1
Nyköping: 0-0-5
Nästa match:
Västervik: HC Vita Hästen, borta, 28 februari 16.00
Nyköping: Järfälla HC, borta, 25 februari 19.00
