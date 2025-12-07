Väsby IK HK:s starka svit mot Sollentuna fortsätter

Väsby IK HK vann med 3–2 efter förlängning

Alfred Aalto avgjorde för Väsby IK HK

Andra raka segern för Väsby IK HK

Sollentuna har varit lite av ett drömmotstånd för Väsby IK HK. På söndagen tog Väsby IK HK ännu en seger borta mot Sollentuna. Matchen i hockeyettan norra slutade 3–2 (0–2, 1–0, 1–0, 1–0) efter förlängning. Det var Väsby IK HK:s elfte raka seger mot just Sollentuna.

Alfred Aalto blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål 2.38 in i förlängningen.

Clemensnäs nästa för Väsby IK HK

Lukas Paulsson gjorde 1–0 till Sollentuna efter åtta minuters spel assisterad av Lucas Eriksson och Linus Molin.

2–0 kom efter 17.06 när Lucas Eriksson hittade rätt med assist av Nicklas Berglund.

Efter 6.45 i andra perioden nätade Pontus Karlsson framspelad av Axel Skarp och Filip Barklund och reducerade åt Väsby IK HK.

14.24 in i tredje perioden nätade Väsby IK HK:s Filip Barklund på pass av Uula Ruikka och Pontus Karlsson och kvitterade.

Matchvinnare för bortalaget Väsby IK HK blev Alfred Aalto som 2.38 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Det här var Sollentunas tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Väsby IK HK:s tredje uddamålsseger.

Sollentuna stannar därmed på elfte plats och Väsby IK HK på 16:e plats i tabellen. Sollentuna har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 8 november låg laget på sjunde plats.

Sollentuna möter Bodens HF i nästa match borta lördag 13 december 16.00. Väsby IK HK möter samma dag Clemensnäs hemma.

Sollentuna–Väsby IK HK 2–3 (2–0, 0–1, 0–1, 0–1)

Hockeyettan norra

Första perioden: 1–0 (8.40) Lukas Paulsson (Lucas Eriksson, Linus Molin), 2–0 (17.06) Lucas Eriksson (Nicklas Berglund).

Andra perioden: 2–1 (26.45) Pontus Karlsson (Axel Skarp, Filip Barklund).

Tredje perioden: 2–2 (54.24) Filip Barklund (Uula Ruikka, Pontus Karlsson).

Förlängning: 2–3 (62.38) Alfred Aalto.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 2-1-2

Väsby IK HK: 2-1-2

Nästa match:

Sollentuna: Bodens HF, borta, 13 december

Väsby IK HK: Clemensnäs HC, hemma, 13 december