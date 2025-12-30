Väsby IK HK:s segerrad mot Wings Arlanda intakt

Seger för Väsby IK HK med 3–0 mot Wings Arlanda

Väsby IK HK:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Alexander Popovic avgjorde för Väsby IK HK

Wings Arlanda är lite av ett drömmotstånd för Väsby IK HK. På tisdagen vann Väsby IK HK på nytt – den här gången borta i Pinbackshallen. Matchen i hockeyettan norra slutade 3–0 (2–0, 1–0, 0–0). Det var Väsby IK HK:s sjätte raka seger mot Wings Arlanda.

Segern var Väsby IK HK:s sjätte på de senaste sju matcherna.

Sollentuna nästa för Väsby IK HK

Alexander Popovic gjorde 1–0 till Väsby IK HK efter 6.49 på passning från Pontus Karlsson och Max Kardevall.

Laget gjorde 0–2 när Filip Rydström hittade rätt framspelad av Nicklas Nousiainen och Filip Barklund efter 12.10.

Jacob Spångberg gjorde också 0–3 efter förarbete från Pontus Karlsson och Nicklas Nousiainen efter 8.16 i andra perioden.

I tredje perioden höll Väsby IK HK i sin 3–0-ledning och vann.

Väsby IK HK:s nya tabellposition är tolfte plats medan Wings Arlanda är på 18:e plats. Väsby IK HK var på 17:e plats i tabellen för 18 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Wings Arlanda tar sig an Falu IF i nästa match borta söndag 4 januari 16.00. Väsby IK HK möter Sollentuna hemma onsdag 7 januari 19.00.

Wings Arlanda–Väsby IK HK 0–3 (0–2, 0–1, 0–0)

Hockeyettan norra, Pinbackshallen

Första perioden: 0–1 (6.49) Alexander Popovic (Pontus Karlsson, Max Kardevall), 0–2 (12.10) Filip Rydström (Nicklas Nousiainen, Filip Barklund).

Andra perioden: 0–3 (28.16) Jacob Spångberg (Pontus Karlsson, Nicklas Nousiainen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings Arlanda: 2-1-2

Väsby IK HK: 4-0-1

Nästa match:

Wings Arlanda: Falu IF, borta, 4 januari 16.00

Väsby IK HK: Sollentuna HC, hemma, 7 januari 19.00