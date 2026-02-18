Väsby IK HK tog ännu en seger – 4–2 mot Enköping

Väsby IK HK vann med 4–2 mot Enköping

Väsby IK HK:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Jesper Valente med två mål för Väsby IK HK

Segertåget fortsätter för Väsby IK HK efter ny vinst. Mot Enköping på bortaplan i Bahcohallen på onsdagen vann med 4–2 (2–2, 1–0, 1–0) och har nu fyra segrar i rad i hockeyettan norra.

Marcus Kivelä Carlzon bakom Väsby IK HK:s seger

Enköping tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara en minut.

Väsby IK HK reducerade och kvitterade till 2–2 genom två mål av Jesper Valente.

Väsby IK HK gjorde också 2–3 efter 8.25 i andra perioden när Marcus Kivelä Carlzon hittade rätt framspelad av Filip Rydström och Axel Skarp.

Laget punkterade matchen med ett 2–4-mål med en sekund kvar att spela genom Uula Ruikka efter förarbete från Filip Barklund och Pontus Karlsson. Ruikka fullbordade därmed Väsby IK HK:s vändning.

Väsby IK HK:s nya tabellposition är nionde plats medan Enköping är på 15:e plats. Ett fint lyft för Väsby IK HK som låg på 15:e plats så sent som den 12 februari.

Lördag 21 februari 16.00 möter Enköping Kalix borta i Part Arena medan Väsby IK HK spelar borta mot Clemensnäs.

Enköping–Väsby IK HK 2–4 (2–2, 0–1, 0–1)

Hockeyettan norra, Bahcohallen

Första perioden: 1–0 (4.23) Tim Almgren (Felix Lövgren, Gustav Eriksson), 2–0 (5.42) Gustav Eriksson (Felix Lövgren, Tim Almgren), 2–1 (17.11) Jesper Valente (Uula Ruikka, Alfred Aalto), 2–2 (18.13) Jesper Valente (Alfred Aalto, Marcus Kivelä Carlzon).

Andra perioden: 2–3 (28.25) Marcus Kivelä Carlzon (Filip Rydström, Axel Skarp).

Tredje perioden: 2–4 (59.59) Uula Ruikka (Filip Barklund, Pontus Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 2-0-3

Väsby IK HK: 4-0-1

Nästa match:

Enköping: Kalix HC, borta, 21 februari 16.00

Väsby IK HK: Clemensnäs HC, borta, 21 februari 16.00