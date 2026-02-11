Väsby IK HK nollade Norrtälje – vann med 3–0

Väsby IK HK vann med 3–0 mot Norrtälje

Jesper Valente avgjorde för Väsby IK HK

Tredje förlusten i följd för Norrtälje

Väsby IK HK höll nollan när laget vann på bortaplan mot Norrtälje i hockeyettan norra. Matchen slutade 0–3 (0–1, 0–1, 0–1).

Norrtälje–Väsby IK HK – mål för mål

Jesper Valente gav Väsby IK HK ledningen efter sex minuters spel med assist av Axel Skarp och Kalle Forslund.

Efter 15.39 i andra perioden slog Nicklas Nousiainen till på pass av Alexander Popovic och Max Kardevall och gjorde 0–2.

Max Kardevall gjorde också 0–3 på passning från Kalle Forslund efter 18.35 i tredje perioden.

Det här betyder att Norrtälje nu ligger på 14:e plats i tabellen och Väsby IK HK är på 13:e plats.

I nästa match möter Norrtälje Vallentuna hemma på fredag 13 februari 19.00. Väsby IK HK möter Kiruna lördag 14 februari 16.00 hemma.

Norrtälje–Väsby IK HK 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)

Hockeyettan norra, Roslagens Sparbank Arena

Första perioden: 0–1 (6.05) Jesper Valente (Axel Skarp, Kalle Forslund).

Andra perioden: 0–2 (35.39) Nicklas Nousiainen (Alexander Popovic, Max Kardevall).

Tredje perioden: 0–3 (58.35) Max Kardevall (Kalle Forslund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Norrtälje: 1-0-4

Väsby IK HK: 2-0-3

Nästa match:

Norrtälje: Vallentuna Hockey, hemma, 13 februari 19.00

Väsby IK HK: Kiruna IF, hemma, 14 februari 16.00