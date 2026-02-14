Väsby IK HK avgjorde i tredje perioden mot Kiruna

Väsby IK HK vann med 7–3 mot Kiruna

Nicklas Nousiainen avgjorde för Väsby IK HK

Andra raka segern för Väsby IK HK

Väsby IK HK segrade hemma mot Kiruna i hockeyettan norra. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Väsby IK HK drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 7–3 (1–2, 2–1, 4–0).

Väsby IK HK–Kiruna – mål för mål

Kiruna startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Tomi Mäntynen och Johannes Mäki innan Väsby IK HK svarade och gjorde 2–1 genom Nicklas Nousiainen.

Väsby IK HK kvitterade också till 2–2 genom Alfred Aalto i början av andra perioden i andra perioden.

Kiruna tog ledningen på nytt genom Johannes Mäki som gjorde sitt andra mål efter 13.43.

Väsby IK HK gjorde 3–3 genom Alfred Aalto med 3.20 kvar att spela av perioden.

Väsby IK HK spelade bra i tredje perioden och gick från 3–3 till 7–3 genom två mål av Pontus Karlsson, ett mål av Kalle Forslund och ett mål av Nicklas Nousiainen och avgjorde matchen.

Väsby IK HK:s Marcus Kivelä Carlzon hade fyra assists och Nicklas Nousiainen stod för två mål och ett assist.

Väsby IK HK har tre segrar och två förluster och 18–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Kiruna har fem förluster och 8–20 i målskillnad.

Väsby IK HK tar sig an Kalix i nästa match hemma söndag 15 februari 16.00. Kiruna möter Surahammar hemma lördag 21 februari 16.00.

Väsby IK HK–Kiruna 7–3 (1–2, 2–1, 4–0)

Hockeyettan norra, Vilundaparkens Ishall

Första perioden: 0–1 (7.31) Tomi Mäntynen (Melvin Råman, Matej Galbavy), 0–2 (10.29) Johannes Mäki, 1–2 (15.52) Nicklas Nousiainen (Alexander Popovic, Marcus Kivelä Carlzon).

Andra perioden: 2–2 (21.47) Alfred Aalto (Marcus Kivelä Carlzon, Uula Ruikka), 2–3 (33.43) Johannes Mäki (Hampus Hagström, Sebastian Kauppila), 3–3 (36.40) Alfred Aalto (Nicklas Nousiainen, Marcus Kivelä Carlzon).

Tredje perioden: 4–3 (41.48) Nicklas Nousiainen (Axel Skarp), 5–3 (43.33) Pontus Karlsson (Filip Rydström, Max Kardevall), 6–3 (50.52) Kalle Forslund (Uula Ruikka, Marcus Kivelä Carlzon), 7–3 (59.17) Pontus Karlsson (Filip Rydström, Max Kardevall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Väsby IK HK: 3-0-2

Kiruna: 0-1-4

Nästa match:

Väsby IK HK: Kalix HC, hemma, 15 februari 16.00

Kiruna: Surahammars IF, hemma, 21 februari 16.00