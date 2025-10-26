Väsby IK HK avgjorde i straffläggningen hemma mot Bodens HF

Väsby IK HK-seger med 3–2 efter straffar

Pontus Karlsson gjorde två mål för Väsby IK HK

Alfred Aalto avgjorde för Väsby IK HK

Det blev en riktigt tajt match när Väsby IK HK tog emot Bodens HF i hockeyettan norra. Matchen avgjordes först efter straffar där hemmalaget var starkast. Slutresultatet blev 3–2 (1–0, 1–0, 0–2, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Alfred Aalto för.

Pontus Karlsson tvåmålsskytt för Väsby IK HK

Pontus Karlsson gjorde 1–0 till Väsby IK HK efter 18.05 framspelad av Dennis Santesson och Nicklas Nousiainen. Efter 19.38 i andra perioden nätade Pontus Karlsson återigen framspelad av Alexander Popovic och Filip Barklund och gjorde 2–0. Målet var Pontus Karlssons femte i hockeyettan norra.

Bodens HF reducerade och kvitterade till 2–2 genom Andreas Nilsson och Daniel Mannberg med 17 sekunder kvar att spela. Det sista målet kom med 17 sekunder kvar att spela. I straffläggningen var det Väsby IK HK som avgjorde till 3–2. Den avgörande straffen stod Alfred Aalto för.

Det här var Väsby IK HK:s andra uddamålsseger den här säsongen.

För Väsby IK HK gör resultatet att man nu ligger på 14:e plats i tabellen medan Bodens HF är på nionde plats. Så sent som den 4 oktober låg Väsby IK HK på åttonde plats i tabellen.

Väsby IK HK tar sig an Lindlöven i nästa match borta söndag 2 november 16.00. Bodens HF möter Hudiksvall hemma fredag 31 oktober 19.00.

Väsby IK HK–Bodens HF 3–2 (1–0, 1–0, 0–2, 0–0, 1–0)

Hockeyettan norra, Vilundaparkens Ishall A

Första perioden: 1–0 (18.05) Pontus Karlsson (Dennis Santesson, Nicklas Nousiainen).

Andra perioden: 2–0 (39.38) Pontus Karlsson (Alexander Popovic, Filip Barklund).

Tredje perioden: 2–1 (48.04) Andreas Nilsson (Nils Thomasson, Oscar Eriksson), 2–2 (59.43) Daniel Mannberg (Joshua Laframboise, Nils Thomasson).

Straffar: 3–2 (65.00) Alfred Aalto.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Väsby IK HK: 2-0-3

Bodens HF: 4-1-0

Nästa match:

Väsby IK HK: Lindlövens IF, borta, 2 november

Bodens HF: Hudiksvalls HC, hemma, 31 oktober