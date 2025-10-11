Vallentuna vann efter sent avgörande mot Clemensnäs

Vallentuna segrade – 3–2 mot Clemensnäs

William Hedman avgjorde för Vallentuna

Tredje raka nederlaget för Clemensnäs

Vallentuna vann en målmässigt jämn match borta mot Clemensnäs i hockeyettan norra på lördagen. William Hedman slog till 17.59 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål. 2–3 (1–1, 1–0, 0–2) slutade matchen.

– Tuff förlust där vi gör vår bästa match hittills men de är jämnt och de utnyttjar sina powerplay och vi gör inte de. Små marginaler men mycket att ta med till matchen imorgon, kommenterade Clemensnäs huvudtränare Kim Lundgren.

Clemensnäs–Vallentuna – mål för mål

Första perioden var jämn. Clemensnäs inledde bäst och tog ledningen genom Samuel Manberg efter 4.37, men Vallentuna kvitterade genom Ludwig Andersson i slutet av perioden. Efter 18.30 i andra perioden nätade Oliver Lindgren på pass av Liam Lindström och Johan Fahlgren och gav Clemensnäs ledningen. Därefter fixade Vallentunas David Segh och William Hedman att laget vände underläge till ledning med 2–3.

Clemensnäs har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter tre spelade matcher. Vallentuna har sex poäng.

Söndag 12 oktober 14.00 möter Clemensnäs Sollentuna hemma i Kopparhallen medan Vallentuna spelar borta mot Örnsköldsvik Hockey.

Clemensnäs–Vallentuna 2–3 (1–1, 1–0, 0–2)

Hockeyettan norra, Kopparhallen

Första perioden: 1–0 (4.37) Samuel Manberg (Kevin Kariander, Anton Lundström), 1–1 (18.24) Ludwig Andersson (Fredrik Svennas, Leo Hällvik).

Andra perioden: 2–1 (38.30) Oliver Lindgren (Liam Lindström, Johan Fahlgren).

Tredje perioden: 2–2 (49.49) David Segh (Bill Humble, Samuel Lidström), 2–3 (57.59) William Hedman (Leo Hällvik, Filip Sundell).

Nästa match:

Clemensnäs: Sollentuna HC, hemma, 12 oktober

Vallentuna: Örnsköldsvik Hockey, borta, 12 oktober