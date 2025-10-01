Vallentuna besegrade Brödernas/Väsby på hemmaplan

Vallentuna vann med 5–2 mot Brödernas/Väsby

Fredrik Svennas matchvinnare för Vallentuna

Vallentuna gjorde tre raka mål

Vallentuna vann matchen hemma mot Brödernas/Väsby i hockeyettan norra på onsdagen. 5–2 (3–0, 2–1, 0–1) slutade matchen.

Sundsvall nästa för Vallentuna

Vallentuna stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 9.33 i mitten av perioden. Brödernas/Väsby reducerade dock till 3–1 genom Dennis Good Bogg tidigt i andra perioden av perioden.

Vallentuna gjorde dock två mål och gick från 3–1 till 5–1, målen av Oliver Qvarforth och Theo Hårdstam och punkterade matchen. 3.29 in i tredje perioden nätade Brödernas/Väsbys Marcus Kivelä Carlzon på pass av Filip Barklund och August Skiöld och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Brödernas/Väsby.

När lagen senast möttes blev det seger för Vallentuna med 3–2.

I nästa omgång har Vallentuna Sundsvall borta i Brandcode Center, söndag 5 oktober 16.00. Brödernas/Väsby spelar hemma mot Enköping lördag 4 oktober 16.00.

Vallentuna–Brödernas/Väsby 5–2 (3–0, 2–1, 0–1)

Hockeyettan norra, Vallentuna Ishall

Första perioden: 1–0 (10.04) Melker Plars (Leo Hällvik, Filip Sundell), 2–0 (14.22) David Segh (Casper Andersson, William Wassberg), 3–0 (19.37) Fredrik Svennas (William Hedman, Niclas Gruvstål).

Andra perioden: 3–1 (23.41) Dennis Good Bogg (Pontus Karlsson, Filip Barklund), 4–1 (32.41) Oliver Qvarforth (Theo Hårdstam, William Hedman), 5–1 (37.43) Theo Hårdstam (David Segh).

Tredje perioden: 5–2 (43.29) Marcus Kivelä Carlzon (Filip Barklund, August Skiöld).

Nästa match:

Vallentuna: IF Sundsvall Hockey, borta, 5 oktober

Brödernas/Väsby: Enköpings SK HK, hemma, 4 oktober