Tyringe höll nollan och tog stark seger mot Järfälla

Tyringe vann med 4–0 mot Järfälla

Ludwig Laband tvåmålsskytt för Tyringe

Isak Ivehed avgjorde för Tyringe

Fyra mål framåt och hållen nolla. Tyringe tog en stabil seger på hemmaplan mot Järfälla i hockeyettan södra. Matchen slutade 4–0 (1–0, 2–0, 1–0).

Järfällas tränare Fredric Forslund:

– En match där Tyringe gör mål på sina lägen och vi inte gör det.

Ludwig Laband gjorde två mål för Tyringe

Tyringe tog ledningen efter 14.30 genom Isak Ivehed framspelad av Hugo Dengg och Max Kroon.

Efter 34 sekunder i andra perioden nätade Elias Kumlin på pass av Teodor Forssander och Ludwig Laband och gjorde 2–0.

Ludwig Laband gjorde dessutom 3–0 efter 6.17 framspelad av Elias Kumlin och Teodor Forssander.

Tyringe gjorde också 4–0 genom Ludwig Laband med assist av Fabian Ledin och Teodor Forssander efter 11.32 i tredje perioden.

Tyringes Teodor Forssander hade tre assists och Ludwig Laband gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Tyringe ligger på 15:e plats i tabellen efter matchen medan Järfälla ligger på 18:e plats. Noteras kan att Järfälla sedan den 18 november har tappat fem placeringar i tabellen.

Lagen möts igen 24 januari i Järfälla Ishall.

I nästa match möter Tyringe Dalen borta på onsdag 17 december 19.00. Järfälla möter Tingsryd söndag 14 december 16.00 borta.

Tyringe–Järfälla 4–0 (1–0, 2–0, 1–0)

Hockeyettan södra, Tyrs Hov Sportcentra

Första perioden: 1–0 (14.30) Isak Ivehed (Hugo Dengg, Max Kroon).

Andra perioden: 2–0 (20.34) Elias Kumlin (Teodor Forssander, Ludwig Laband), 3–0 (26.17) Ludwig Laband (Elias Kumlin, Teodor Forssander).

Tredje perioden: 4–0 (51.32) Ludwig Laband (Fabian Ledin, Teodor Forssander).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyringe: 2-0-3

Järfälla: 1-0-4

Nästa match:

Tyringe: HC Dalen, borta, 17 december 19.00

Järfälla: Tingsryds AIF, borta, 14 december 16.00