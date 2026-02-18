Två snabba mål i sista perioden avgjorde för Sollentuna mot Surahammar

Sollentuna-seger med 4–3 mot Surahammar

Sollentunas avgörande efter 59.42.

Sollentunas Linus Molin tvåmålsskytt

En jämn match mellan hemmalaget Surahammar och gästande Sollentuna avgjordes först i tredje perioden, där Linus Molin gjorde 3–3 och Andreas Ekström två minuter senare gjorde 3–4. Sollentuna vann matchen i hockeyettan norra med 4–3 (2–1, 0–1, 2–1).

Segermålet för Sollentuna stod Andreas Ekström för med bara 18 sekunder kvar av slutperioden.

Andreas Ekström gjorde matchvinnande målet

Sollentuna startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Lukas Paulsson och Linus Molin innan Surahammar svarade och gjorde 2–1 genom Adam Karlsson.

Surahammar kvitterade till 2–2 redan efter efter 1.48 i andra perioden genom Roman Semjonov på pass av Lukas Henze och Adam Karlsson.

Surahammar tog ledningen med 3–2 genom Alexander Dahlberg med 3.37 kvar i perioden i tredje perioden.

Linus Molin och Andreas Ekström låg sen bakom vändningen till 3–4 för Sollentuna.

Sollentunas Pelle Ringström hade tre assists och Linus Molin gjorde två mål och ett assist. Adam Karlsson stod för tre poäng, varav ett mål för Surahammar.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Surahammar med 15–16 och Sollentuna med 14–21 i målskillnad.

Med fyra omgångar kvar är Surahammar på elfte plats i tabellen medan Sollentuna är på 13:e plats.

Lördag 21 februari spelar Surahammar borta mot Kiruna 16.00 och Sollentuna mot Bodens HF hemma 15.00.

Surahammar–Sollentuna 3–4 (1–2, 1–0, 1–2)

Hockeyettan norra, XLNT AKUSTIK Arena

Första perioden: 0–1 (3.47) Lukas Paulsson (Ture Edvardsson, Pelle Ringström), 0–2 (5.25) Linus Molin (Pelle Ringström, Martin Brovall), 1–2 (12.02) Adam Karlsson (Lukas Henze, Roman Semjonov).

Andra perioden: 2–2 (21.48) Roman Semjonov (Lukas Henze, Adam Karlsson).

Tredje perioden: 3–2 (56.23) Alexander Dahlberg (Adam Karlsson, Anton Hansson Myhrén), 3–3 (57.20) Linus Molin (Andreas Ekström), 3–4 (59.42) Andreas Ekström (Linus Molin, Pelle Ringström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Surahammar: 2-1-2

Sollentuna: 2-0-3

Nästa match:

Surahammar: Kiruna IF, borta, 21 februari 16.00

Sollentuna: Bodens HF, hemma, 21 februari 15.00