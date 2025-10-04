Två snabba mål i sista perioden avgjorde för Brödernas/Väsby mot Enköping

Brödernas/Väsby-seger med 5–3 mot Enköping

Pontus Karlsson avgjorde för Brödernas/Väsby

Brödernas/Väsby nu åttonde, Enköping på nionde plats

En jämn match mellan hemmalaget Brödernas/Väsby och gästande Enköping avgjordes först i tredje perioden, där Pontus Karlsson gjorde 4–3 (efter 19.17) och Nicklas Nousiainen 38 sekunder senare gjorde 5–3. Brödernas/Väsby vann matchen i hockeyettan norra med 5–3 (1–1, 1–1, 3–1).

Det var Brödernas/Väsbys första seger, efter förlusten med 2–5 mot Vallentuna i premiären.

Hudiksvall nästa för Brödernas/Väsby

Första perioden var jämn. Enköping inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Lukas Carlsson efter 3.09, men Brödernas/Väsby kvitterade genom Pontus Karlsson i slutet av perioden. Enköping gjorde 1–2 genom Tobias Smids efter 5.51 i andra perioden.

Brödernas/Väsby kvitterade till 2–2 genom Nicklas Nousiainen efter 12.27 av perioden. 5.14 in i tredje perioden slog Marcus Kivelä Carlzon till framspelad av August Skiöld och gav laget ledningen.

5.46 in i perioden nätade Enköpings Edvin Wiklund på pass av Tobias Smids och Leon Okonkwo Prada och kvitterade.

Pontus Karlsson stod för målet när Brödernas/Väsby tog ledningen med 43 sekunder kvar att spela assisterad av Alexander Popovic och Marcus Kivelä Carlzon.

Laget punkterade matchen med ett 5–3-mål med fem sekunder kvar att spela återigen genom Nicklas Nousiainen framspelad av Filip Barklund. Det fastställde slutresultatet till 5–3.

Brödernas/Väsbys Filip Barklund hade tre assists och Marcus Kivelä Carlzon gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Brödernas/Väsby tar sig an Hudiksvall i nästa match borta onsdag 8 oktober 19.00. Enköping möter Sundsvall hemma lördag 11 oktober 16.00.

Brödernas/Väsby–Enköping 5–3 (1–1, 1–1, 3–1)

Hockeyettan norra, Vilundaparkens Ishall A

Första perioden: 0–1 (3.09) Lukas Carlsson (Axel Knudsen, Tim Almgren), 1–1 (19.35) Pontus Karlsson (Filip Barklund, Max Kardevall).

Andra perioden: 1–2 (25.51) Tobias Smids (Petter Eriksson, Edvin Wiklund), 2–2 (32.27) Nicklas Nousiainen (Filip Barklund, Marcus Kivelä Carlzon).

Tredje perioden: 3–2 (45.14) Marcus Kivelä Carlzon (August Skiöld), 3–3 (45.46) Edvin Wiklund (Tobias Smids, Leon Okonkwo Prada), 4–3 (59.17) Pontus Karlsson (Alexander Popovic, Marcus Kivelä Carlzon), 5–3 (59.55) Nicklas Nousiainen (Filip Barklund).

Nästa match:

Brödernas/Väsby: Hudiksvalls HC, borta, 8 oktober

Enköping: IF Sundsvall Hockey, hemma, 11 oktober