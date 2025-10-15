Två snabba mål gav Hudiksvall tre poäng mot Enköping

Hudiksvall segrade – 4–2 mot Enköping

Anton Schagerberg matchvinnare för Hudiksvall

Tredje förlusten i rad för Enköping

Matchen mellan hemmalaget Hudiksvall och gästande Enköping var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Hudiksvall med två snabba mål – genom Anton Schagerberg till 3–2 och en minut senare Jacob Svensson till 4–2 och vann matchen i hockeyettan norra med 4–2 (2–1, 0–1, 2–0).

Hudiksvall–Enköping – mål för mål

Hudiksvall startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Rasmus Kahilainen och Jesper Wiberg innan Enköping svarade och gjorde 2–1 genom Axel Knudsen. Efter 4.45 i andra perioden nätade Tim Almgren framspelad av Felix Lövgren och Lukas Carlsson och kvitterade för Enköping. Hudiksvall startade tredje perioden bäst och gick från 2–2 till 4–2 genom två snabba mål tidigt i perioden av Anton Schagerberg och Jacob Svensson och avgjorde matchen.

Enköping har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter fyra spelade matcher. Hudiksvall har nio poäng.

Nästa motstånd för Hudiksvall är Surahammar. Enköping tar sig an Strömsbro borta. Båda matcherna spelas onsdag 22 oktober 19.00.

Hudiksvall–Enköping 4–2 (2–1, 0–1, 2–0)

Hockeyettan norra, Holmen Center

Första perioden: 1–0 (2.37) Rasmus Kahilainen (Axel Levander, Elias Degnell), 2–0 (11.46) Jesper Wiberg (Arvid Sundin, Maximilian Kilpinen), 2–1 (14.39) Axel Knudsen (Lucas Nordström, Tim Almgren).

Andra perioden: 2–2 (24.45) Tim Almgren (Felix Lövgren, Lukas Carlsson).

Tredje perioden: 3–2 (41.02) Anton Schagerberg (Gabriel Kangas, Jacob Svensson), 4–2 (42.42) Jacob Svensson (Lucas Thorstensson).

Nästa match:

Hudiksvall: Surahammars IF, borta, 22 oktober

Enköping: Strömsbro IF, borta, 22 oktober