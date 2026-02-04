Två snabba mål gav Boden tre poäng mot Clemensnäs

Boden segrade – 5–2 mot Clemensnäs

Elias Selström avgjorde för Boden

Femte segern för Boden

Matchen mellan hemmalaget Boden och gästande Clemensnäs var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Boden med två snabba mål – genom Froste Öhman till 4–2 och två minuter senare Ludvig Jonsson till 5–2 och vann matchen i U20 region norr topp 8 herr med 5–2 (1–0, 0–1, 4–1).

– En hård intensiv match där båda lagen kämpade om viktiga poäng. Första perioden spelade vi bra och kunde haft en större ledning men vi missade många skott och var inte riktigt disciplinerade i avsluten. Andra perioden blev vi lite stressade av någon anledning och fick inte riktigt ihop det egna spelet. Under tre perioden höjde vi nivån igen och fick utdelning i powerplay som gav oss mera energi och vi lyckades få in några puckar med som avgjorde matchen, kommenterade Bodens assisterande tränare Dennis Anehagen.

Sunderby nästa för Boden

Elias Selström gav Boden ledningen efter 17.46.

Viktor Manberg kvitterade för Clemensnäs tidigt i andra perioden på passning från Hugo Bystedt och Joakim Cedergren.

I tredje perioden var det i stället Boden som hade övertaget. Laget vann perioden med 4–1 och matchen med 5–2.

Bodens Elias Selström stod för två mål och ett assist.

Boden stannar därmed på sjätte plats och Clemensnäs på femte plats i tabellen.

Det här var fjärde mötet mellan Boden och Clemensnäs den här säsongen. Bodens HF har tagit två segrar före den här matchen. Clemensnäs HC vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match, onsdag 11 februari möter Boden Sunderby borta i Sunderby Ishall 19.30 medan Clemensnäs spelar hemma mot Kalix 19.15.

Boden–Clemensnäs 5–2 (1–0, 0–1, 4–1)

U20 region norr topp 8 herr, Hive Arena

Första perioden: 1–0 (17.46) Elias Selström.

Andra perioden: 1–1 (20.52) Viktor Manberg (Hugo Bystedt, Joakim Cedergren).

Tredje perioden: 2–1 (42.05) Froste Öhman, 2–2 (43.11) Viktor Manberg (Hugo Bystedt, Joakim Cedergren), 3–2 (47.33) Elias Selström (Kasper Johansson, Enzo Barsk), 4–2 (48.28) Froste Öhman (Pijus Pranskevicius, Elias Selström), 5–2 (50.25) Ludvig Jonsson (Calle Åström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boden: 2-0-3

Clemensnäs: 1-2-2

Nästa match:

Boden: Sunderby SK, borta, 11 februari 19.30

Clemensnäs: Kalix HC, hemma, 11 februari 19.15