Två mål för Hampus Johannesson när Mörrum vann mot Huddinge

Mörrum segrade – 4–1 mot Huddinge

Mörrums Hampus Johannesson tvåmålsskytt

Andra raka segern för Mörrum

Det blev Mörrum som vann matchen borta mot Huddinge i hockeyettan södra på söndagen. 1–4 (0–0, 0–1, 1–3) slutade matchen.

Hampus Johannesson med två mål för Mörrum

Första perioden blev mållös.

Leo Klavhed gjorde 1–0 till Mörrum 16.24 in i andra perioden på pass av Mathias Kemppi och Kevin Engvall.

Mörrum tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.27 genom Hampus Johannesson och gick upp till 0–3 innan Huddinge svarade.

Slutresultatet blev 1–4 i Mörrums favör.

I tabellen innebär det här att Mörrum nu ligger på tolfte plats i tabellen. Huddinge är på 15:e plats.

Lagen möts på nytt i Jössarinken den 15 februari.

Huddinge tar sig an Mariestad i nästa match borta fredag 5 december 19.00. Mörrum möter Västervik hemma onsdag 3 december 19.00.

Huddinge–Mörrum 1–4 (0–0, 0–1, 1–3)

Hockeyettan södra, Björkängshallen

Andra perioden: 0–1 (36.24) Leo Klavhed (Mathias Kemppi, Kevin Engvall).

Tredje perioden: 0–2 (40.27) Hampus Johannesson (Noa Lindqvist-Muci, Rasmus Leijonhielm), 0–3 (44.50) Rasmus Nilsson (Hugo Mörnhed, Isak Renemark), 1–3 (52.40) Elias Jankler (Johan Franzén, Carl Wassenius), 1–4 (56.54) Hampus Johannesson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge: 2-0-3

Mörrum: 3-0-2

Nästa match:

Huddinge: Mariestad BoIS HC, borta, 5 december

Mörrum: Västerviks IK, hemma, 3 december