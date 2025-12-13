Två mål för Enköpings Tim Almgren i segern mot Kalix

Enköping vann med 5–3 mot Kalix

Enköpings fjärde seger på de senaste fem matcherna

Tim Almgren gjorde två mål för Enköping

Hemmalaget Enköping vann mot Kalix i hockeyettan norra. 5–3 (1–1, 3–0, 1–2) slutade matchen på lördagen.

Segern var Enköpings fjärde på de senaste fem matcherna.

Enköping startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 1.07 slog Romeo Ekfeldt till på pass av Elias Ivansson.

Kalix kvitterade till 1–1 snabbt. Efter 4.12 slog Filip Runbjer till efter förarbete av Oscar Kohlström och Oliwer Stensson.

I andra perioden var det Enköping som dominerade och gick från 1–1 till 4–1 genom två mål av Tim Almgren och ett mål av Gustav Meijer.

Kalix reducerade dock till både 4–2 och 4–3 genom Oliver Selström och Filip Runbjer i tredje perioden.

Enköping kunde dock avgöra till 5–3 med 2.40 kvar av matchen genom Felix Ledin.

Filip Runbjer gjorde två mål för Kalix och ett assist.

För Enköping gör resultatet att man nu ligger på 14:e plats i tabellen medan Kalix är på 13:e plats.

I nästa match möter Enköping Sollentuna borta på onsdag 17 december 19.00. Kalix möter Surahammar söndag 14 december 15.00 borta.

Enköping–Kalix 5–3 (1–1, 3–0, 1–2)

Hockeyettan norra, Bahcohallen

Första perioden: 1–0 (1.07) Romeo Ekfeldt (Elias Ivansson), 1–1 (4.12) Filip Runbjer (Oscar Kohlström, Oliwer Stensson).

Andra perioden: 2–1 (30.55) Tim Almgren (Gustav Eriksson, Felix Lövgren), 3–1 (32.25) Gustav Meijer (Romeo Ekfeldt, Axel Knudsen), 4–1 (36.18) Tim Almgren (Lukas Carlsson, Gustav Eriksson).

Tredje perioden: 4–2 (41.00) Oliver Selström (Filip Runbjer, Anton Claesson), 4–3 (45.15) Filip Runbjer (Oscar Kohlström, Kie Vähäkangas), 5–3 (57.20) Felix Ledin (Joshua Karlsson, Edvin Wiklund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 4-1-0

Kalix: 4-0-1

Nästa match:

Enköping: Sollentuna HC, borta, 17 december 19.00

Kalix: Surahammars IF, borta, 14 december 15.00