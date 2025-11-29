Tungt för Tranås – Borås bröt fina vinstsviten

Borås segrade – 2–1 efter förlängning

Borås åttonde seger på de senaste tio matcherna

Anton Davidsson avgjorde för Borås

Tranås har haft en stark period i hockeyettan södra och inför matchen borta mot Borås hade laget tagit sju raka segrar. På lördagen tog det stopp och matchen i Borås Ishall slutade 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 1–0) efter förlängning. Det var första förlusten sedan den 29 oktober för Tranås.

Anton Davidsson slog till 1.35 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Segern var Borås åttonde på de senaste tio matcherna.

Borås–Tranås – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

13.12 in i andra perioden gjorde Borås 1–0. Målskytt var Christian Lindberg assisterad av Pontus Netterberg.

Efter 19.20 i andra perioden slog Viktor Nilsson-Westlund till och kvitterade för Tranås.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

I förlängningen tog det 1.35 till Borås avgjorde till 2–1. Stor matchhjälte blev Anton Davidsson, på pass av Pontus Netterberg och Adam Hirsch.

Det här var Borås fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Tranås andra uddamålsförlust.

I tabellen innebär det här att Borås nu ligger på sjätte plats i tabellen. Tranås är på tredje plats. Borås har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 13 november låg laget på första plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 7 januari i Tranås Åkeri Arena.

Onsdag 3 december 19.00 spelar Borås hemma mot Kungälv. Tranås möter Järfälla hemma i Tranås Åkeri Arena söndag 30 november 16.00.

Borås–Tranås 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 1–0)

Hockeyettan södra, Borås Ishall

Andra perioden: 1–0 (33.12) Christian Lindberg (Pontus Netterberg), 1–1 (39.20) Viktor Nilsson-Westlund.

Förlängning: 2–1 (61.35) Anton Davidsson (Pontus Netterberg, Adam Hirsch).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 3-0-2

Tranås: 4-1-0

Nästa match:

Borås: Kungälvs IK, hemma, 3 december

Tranås: Järfälla HC, hemma, 30 november