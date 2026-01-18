Tungt för Halmstad – Järfälla bröt fina vinstsviten

Järfälla vann med 5–4 mot Halmstad

Daniel Andersson tvåmålsskytt för Järfälla

Christian Holmblad avgjorde för Järfälla

Halmstad har haft en stark period i hockeyettan södra och inför matchen borta mot Järfälla hade laget tagit sex raka segrar. På söndagen tog det stopp och matchen i Järfälla Ishall slutade 5–4 (2–1, 1–0, 2–3). Det var första förlusten sedan den 14 december för Halmstad.

Daniel Andersson med två mål för Järfälla

Järfälla startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Kalle Broed och Daniel Andersson innan Halmstad svarade och gjorde 2–1 genom Victor Gagic.

Efter 13.15 i andra perioden slog Daniel Andersson till återigen framspelad av Emil Hedström och Gustav Eurenius och gjorde 3–1.

Halmstad reducerade och kvitterade till 3–3 genom två mål av Viktor Bernhardtz i början av tredje perioden i tredje perioden.

Järfälla gjorde dock två mål i tredje perioden och gick från 3–3 till 5–3, målen av Emil Broed och Christian Holmblad och punkterade matchen.

Marcus Borgh reducerade förvisso men närmare än 5–4 kom inte Halmstad.

Halmstads Viktor Bernhardtz stod för tre poäng, varav två mål och Otto Stahre hade tre assists. Kalle Broed gjorde ett mål och totalt tre poäng för Järfälla.

Lagens första möte för säsongen vann Halmstad med 2–1 efter straffar.

Nästa motstånd för Järfälla är Tyringe. Lagen möts lördag 24 januari 16.00 i Järfälla Ishall. Halmstad tar sig an Mörrum hemma onsdag 21 januari 19.00.

Järfälla–Halmstad 5–4 (2–1, 1–0, 2–3)

Hockeyettan södra, Järfälla Ishall

Första perioden: 1–0 (3.37) Kalle Broed (Gustav Eurenius, Emil Hedström), 2–0 (14.45) Daniel Andersson (Christian Holmblad, Kalle Broed), 2–1 (18.42) Victor Gagic (Viktor Bernhardtz, Otto Stahre).

Andra perioden: 3–1 (33.15) Daniel Andersson (Emil Hedström, Gustav Eurenius).

Tredje perioden: 3–2 (41.18) Viktor Bernhardtz (Hampus Johansson, Otto Stahre), 3–3 (42.19) Viktor Bernhardtz (Otto Stahre), 4–3 (42.41) Emil Broed (Marcus Molin, William Berglind), 5–3 (49.45) Christian Holmblad (Kalle Broed), 5–4 (50.04) Marcus Borgh (Tim Bothén, William Berg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järfälla: 2-0-3

Halmstad: 4-0-1

Nästa match:

Järfälla: Tyringe SoSS, hemma, 24 januari 16.00

Halmstad: Mörrum GoIS IK, hemma, 21 januari 19.00