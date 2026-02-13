Tungt för Borlänge när Strömsbro bröt fina vinstsviten

Strömsbro vann med 3–1 mot Borlänge

Abbe Broberg matchvinnare för Strömsbro

14:e segern för Strömsbro

Borlänge har spelat bra i hockeyettan norra och inför matchen borta mot Strömsbro hade laget tagit åtta raka segrar. På fredagen tog det stopp och matchen i Testebo Arena slutade 3–1 (1–1, 1–0, 1–0). Det var första förlusten sedan den 18 januari för Borlänge.

Falu IF nästa för Strömsbro

Lukas Söderlund gjorde 1–0 till Borlänge efter bara 54 sekunder efter förarbete från Tim Palmberg. Strömsbro kvitterade till 1–1 efter 11.28 när William Bengtsson fick träff efter förarbete av Mikael Hansson och Abbe Broberg.

Strömsbro gjorde också 2–1 efter 12.57 i andra perioden när Abbe Broberg fick träff framspelad av Braylon Shmyr och Mikael Hansson.

Kasper Arwefjäll stod för målet när laget punkterade matchen med ett 3–1-mål med 29 sekunder kvar att spela framspelad av William Bengtsson. Arwefjäll fullbordade därmed Strömsbros vändning.

Strömsbro har två segrar och tre förluster och 9–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Borlänge har fyra vinster och en förlust och 19–14 i målskillnad.

Strömsbros nya tabellposition är sjunde plats medan Borlänge är på fjärde plats.

Strömsbro möter Falu IF i nästa match borta söndag 15 februari 16.00. Borlänge möter samma dag Norrtälje borta.

Strömsbro–Borlänge 3–1 (1–1, 1–0, 1–0)

Hockeyettan norra, Testebo Arena

Första perioden: 0–1 (0.54) Lukas Söderlund (Tim Palmberg), 1–1 (11.28) William Bengtsson (Mikael Hansson, Abbe Broberg).

Andra perioden: 2–1 (32.57) Abbe Broberg (Braylon Shmyr, Mikael Hansson).

Tredje perioden: 3–1 (59.31) Kasper Arwefjäll (William Bengtsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 2-1-2

Borlänge: 4-0-1

Nästa match:

Strömsbro: Falu IF, borta, 15 februari 16.00

Borlänge: Norrtälje IK, borta, 15 februari 16.00