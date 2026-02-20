Tung seger för Vita Hästen i toppmatchen mot Tingsryd

Vita Hästen tog en tung seger på hemmaplan mot Tingsryd i toppmötet mellan ettan och tvåan i hockeyettan södra på fredagen. Matchen slutade 3–1 (1–0, 1–0, 1–1).

Med tre omgångar kvar är Vita Hästen på andra plats i tabellen, medan Tingsryd fortfarande leder serien. Fyra poäng skiljer lagen åt.

Vita Hästen tog därmed femte raka seger mot just Tingsryd.

Carl-Henrik Edwardsson matchvinnare för Vita Hästen

Vita Hästen tog ledningen efter fem minuter genom Gustav Lindberg efter pass från Mattias Bäckman och Marcus Eriksson.

Efter 15.56 i andra perioden nätade Carl-Henrik Edwardsson och gjorde 2–0.

7.03 in i tredje perioden nätade Tingsryds Hannes Johansson framspelad av Valdemar Vesterlund och Tim Dackell och reducerade. Men mer än så orkade Tingsryd inte med. Gustav Lindberg stod för målet när Vita Hästen punkterade matchen med ett 3–1-mål med 1.50 kvar att spela assisterad av Marcus Eriksson och Emil Öhrwall. 3–1-målet blev matchens sista.

Båda lagen har nu fyra segrar och en förlust på de senaste fem matcherna, Vita Hästen med 17–9 och Tingsryd med 16–9 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Vita Hästen med 5–4.

I nästa match, söndag 22 februari möter Vita Hästen Tyringe borta i Tyrs Hov Sportcentra 16.00 medan Tingsryd spelar hemma mot Visby/Roma 15.00.

Vita Hästen–Tingsryd 3–1 (1–0, 1–0, 1–1)

Hockeyettan södra, Himmelstalundshallen

Första perioden: 1–0 (5.38) Gustav Lindberg (Mattias Bäckman, Marcus Eriksson).

Andra perioden: 2–0 (35.56) Carl-Henrik Edwardsson.

Tredje perioden: 2–1 (47.03) Hannes Johansson (Valdemar Vesterlund, Tim Dackell), 3–1 (58.10) Gustav Lindberg (Marcus Eriksson, Emil Öhrwall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen: 4-0-1

Tingsryd: 4-0-1

Nästa match:

Vita Hästen: Tyringe SoSS, borta, 22 februari 16.00

Tingsryd: Visby/Roma, hemma, 22 februari 15.00