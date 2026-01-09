Tung seger för Karlskrona i toppmatchen mot Vita Hästen

Karlskrona vann med 5–1 mot Vita Hästen

Karlskronas sjunde seger på de senaste nio matcherna

Kalle Carlsson tvåmålsskytt för Karlskrona

Det var två topplag som möttes i hockeyettan södra på fredagen. Och det slutade med seger för Karlskrona, som besegrade Vita Hästen hemma med 5–1 (2–1, 0–0, 3–0).

Det här ger dock inga förändringar i tabellen. Karlskrona ligger kvar på andra plats i tabellen och Vita Hästen är i fortsatt serieledning. I och med Karlskronas seger skiljer det nu en poäng mellan lagen.

Vita Hästens assisterande tränare Jonatan Arildsson:

– Jag tycker vi gör två bra perioder, och en mindre bra. Då blir vi straffade. KHK är en skickligt lag och fick bra utdelning i sista perioden. Vi får analysera djupare och gå vidare.

Liam Engström gjorde matchvinnande målet

Vita Hästen tog ledningen i början av första perioden genom Casper Östberg.

Liam Engström och Lukas Sjöblom såg till att Karlskrona vände till ledning med 2–1.

Andra perioden blev mållös.

Även i tredje perioden var Karlskrona starkast och gick från 2–1 till 5–1 genom två mål av Kalle Carlsson och ett mål av Oscar Hagman och avgjorde matchen.

Karlskronas Liam Engström stod för ett mål och tre assists och Kalle Carlsson gjorde två mål och två målgivande passningar.

Den 1 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Himmelstalundshallen.

Söndag 11 januari 16.00 spelar Karlskrona borta mot Mjölby. Vita Hästen möter Järfälla hemma i Himmelstalundshallen onsdag 14 januari 19.00.

Karlskrona–Vita Hästen 5–1 (2–1, 0–0, 3–0)

Hockeyettan södra, NKT Arena

Första perioden: 0–1 (2.24) Casper Östberg (Jesper Sellin, Sebastian Lillsund), 1–1 (13.28) Lukas Sjöblom (Liam Engström, Viktor Smeds), 2–1 (15.14) Liam Engström (Kalle Carlsson).

Tredje perioden: 3–1 (43.00) Kalle Carlsson (Liam Engström, Elias Sjöström), 4–1 (48.14) Kalle Carlsson (Liam Engström, Oskar Hassel), 5–1 (56.18) Oscar Hagman (Kalle Carlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Karlskrona: 3-2-0

Vita Hästen: 4-0-1

Nästa match:

Karlskrona: Mjölby HC, borta, 11 januari 16.00

Vita Hästen: Järfälla HC, hemma, 14 januari 19.00